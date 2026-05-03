ശ്യാം മോഹൻ- അഖില ദമ്പതികളുടെ ചിത്രം ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു

ശ്യാം മോഹൻ- അഖില ദമ്പതികളുടെ ചിത്രം ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചുtext_fields
റൈസൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ രമേശ് ബാബു ആർ. നിർമിച്ചു ശങ്കർ എസ്.കെ. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു. പ്രേമലു എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരങ്ങളായി മാറിയ അഖില ഭാർഗവൻ, ശ്യാം മോഹൻ എന്നിവർ ചിത്രത്തിലൂടെ നായികാനായകന്മാരായി എത്തുന്നു. കരിക്കകം ശ്രീ ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൂജയിൽ ജിയോ സ്റ്റാർ മലയാളം എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിഷൻ കുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിലുള്ള ഇരുമ്പിൽ പുളിയിൻകീഴ് ശ്രീഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് കൃഷ്ണ, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, സ്മിനു സിജോ, ശരത് സഭ, പത്മരാജൻ രതീഷ്, അരുൺ പ്രദീപ്, സലിം ഹസൻ എന്നിവരെ കൂടാതെ 'പാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഞ്ച് ടീം' നിതിൻ പരമേശ്വർ, ശരത് അയ്യപ്പൻ, ഗോകുൽ സദാശിവൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാനവേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. 'പ്ലസ് ടു' എന്ന ന്യൂജൻ ചിത്രത്തിനു ശേഷമുള്ള റൈസൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ചിത്രമാണിത്.
പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ശങ്കറിന്റെ ആദ്യസംവിധാനസംരംഭമാണിത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു. തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഹരീഷ് വി.എസ്. ഒളിച്ചോടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന നായകനും നായികയും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു. ഒരു ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ രസകരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ചിത്രം. തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 40 ദിവസങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം.
ഛായാഗ്രഹണം: ആനന്ദ് എൻ. നായർ, സംഗീതം: ആദർശ് ബി. അനിൽ, എഡിറ്റർ: സോബിൻ കെ. സോമൻ, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: ജയൻ പൂങ്കുളം, ആർട്ട്: കിഷോർ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി: ഫീനിക്സ് പ്രഭു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: സേതു അടൂർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ആബിദ്, സ്റ്റിൽസ്: ജിഷ്ണു സന്തോഷ്, പി.ആർ.ഒ: മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register