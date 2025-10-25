Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:05 AM IST

    ശ​കു​ൻ ബ​ത്ര​യു​ടെ എ.​ഐ ധൈ​ര്യം

    ശ​കു​ൻ ബ​ത്ര​യു​ടെ എ.​ഐ ധൈ​ര്യം
    Listen to this Article

    നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) ക​യ​റി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, സാ​ധാ​ര​ണ വൈ​കാ​രി​ക ഡ്രാ​മ​ക​ളി​ൽ സ്​​പെ​ഷ​ലൈ​സ് ചെ​യ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ർ പോ​ലും കാ​ർ ചേ​സ് മു​ത​ൽ വ​മ്പ​ൻ യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ധൈ​ര്യ​വും അ​വ​സ​ര​വും ത​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സ​ംവി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ (ക​പൂ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ്, ഗ​ഹ​രി​യാ​ൻ ഫെ​യിം) ശ​കു​ൻ ബ​ത്ര പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘‘ വൈ​കാ​രി​ക ഡ്രാ​മ​ക​ളു​ടെ സി​നി​മ​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ​ക്ഷ​ൻ സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു നി​ർ​മ​താ​വും എ​നി​ക്കു വേ​ണ്ടി പ​ണം മു​ട​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​റി​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ളാ​യ സോ​റ​യും ഗൂ​ഗ്ൾ വി​യോ​യും വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ത്ത​രം സീ​ക്വ​ൻ​സു​ക​ൾ പ​ണ​ച്ചെ​ല​വി​ല്ലാ​തെ എ​നി​ക്കു ത​ന്നെ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു. മോ​ൺ​ട്രി​യ​ലി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ഞാ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ദ ​ഗേ​റ്റ്‍വേ കാ​ർ’ ഇ​തി​ന് മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. എ.​ഐ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെങ്കി​ൽ ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​കുമായി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​മ്പതി​ല​ധി​കം ക്രൂ​വി​നെ വെ​ച്ച്, നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി, താ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ച് ചെ​യ്യേ​ണ്ട സീ​ക്വ​ൻ​സു​ക​ൾ പ്രോം​പ്റ്റി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്യാ​നാ​യി’’ -ശ​കു​ൻ​ബ​ത്ര പ​റ​യു​ന്നു.

    Girl in a jacket

