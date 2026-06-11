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    Movie News
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 2:38 PM IST

    നിസ്സഹായത നിഴലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ; 'അനന്തൻ കാടി'ലെ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്റെ കാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

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    നിസ്സഹായത നിഴലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ; അനന്തൻ കാടിലെ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്റെ കാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
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    പ്രേക്ഷക-നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ 'ടിയാൻ' സിനിമക്ക് ശേഷം മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് മലയാള ചിത്രം 'അനന്തൻ കാടി'ലെ പുതിയ കാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രത്തിൽ ‘കാർത്തി’ എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്റെ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത്. ആര്യ നായകനാകുന്ന ചിത്രം ജൂൺ 25-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

    തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ആര്യ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. വമ്പൻ മേക്കിങ് ശൈലിയും ആകാംക്ഷ നിറക്കുന്ന രംഗങ്ങളുമുള്ള ടീസർ ഒരു മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും സിനിമയെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.

    വൻ വിജയമായി മാറിയ ‘മാർക്ക് ആന്റണി’ക്ക് ശേഷം മിനി സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാനറിൽ എസ്. വിനോദ് കുമാർ നിർമിക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധനേടിയ 'കാന്താര'യുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും സംഗീത സംവിധായകനായ ബി. അജനീഷ് ലോക്നാഥ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

    വലിയൊരു താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രൻസ്, മുരളി ഗോപി, 'പുഷ്പ'യിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സുനിൽ, അപ്പാനി ശരത്, നിഖില വിമൽ, ദേവ്‌ മോഹൻ, സാഗർ സൂര്യ, റെജീന കാസാൻഡ്ര, അജയ്, കന്നഡ താരം അച്യുത് കുമാർ തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെയും അന്യഭാഷകളിലെയും പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

    ഛായാഗ്രഹണം: എസ്.യുവ, എഡിറ്റർ: രോഹിത് വി എസ് വാരിയത്ത്, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജെയിൻ പോൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: രഞ്ജിത്ത് കോതേരി, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ: ആർ. ശക്തി ശരവണൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് സദാശിവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: ബൈജു എസ്, ശബ്ദമിശ്രണം: വിഷ്ണു പി സി, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ എസ് മണി, ഗാനരചനയും ആലാപനവും: മുരളി ഗോപി, കളറിസ്റ്റ്: ശിവശങ്കർ (വി.ബി2എച്ച്), ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അഭിൽ ആനന്ദ് എം ടി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: എം എസ് അരുൺ, വിഎഫ്എക്സ്: ടിഎംഇഎഫ്എക്സ്, കോസ്റ്റ്യൂം: അരുൺ മനോഹർ, സ്റ്റിൽസ്: റിഷ്‍ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്: ഒബ്സിക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്നർ: ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ്.

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    TAGS:malayalam movieMovie NewsentertainmentCharacter PosterSanthy Balachandran
    News Summary - Shanthi Balachandran's character poster from 'Ananthan Kaad' is out
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