'ശങ്കരാ...': 'സംഗീത ചിത്രം' 'ശങ്കരാഭരണം' വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

'ശങ്കരാ...': 'സംഗീത ചിത്രം' 'ശങ്കരാഭരണം' വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്text_fields
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സംഗീത പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയായ 'ശങ്കരാഭരണം' (1980) വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ആസ്വാദകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ കെ. വിശ്വനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത് പൂർണോദയ മൂവി ക്രിയേഷൻസ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായി പുതുക്കിയ പതിപ്പാണ് വരുന്ന നവംബറിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റീ-റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന അപചയത്തെയും, ഒപ്പം ആഴമേറിയ ഗുരു-ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രതയെയും അതിമനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ച ചിത്രമാണ് ശങ്കരാഭരണം. കർണാടക സംഗീത ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ശങ്കര ശാസ്ത്രി (ജെ. വി. സോമയാജുലു), അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത സാധനയെയും കലയെയും ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തുളസിയുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
കെ. വി. മഹാദേവന്റെ കാലാതീതമായ ഈണങ്ങളും, എസ്. പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, വാണി ജയറാം എന്നിവരുടെ അനശ്വരമായ ശബ്ദവും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. റിലീസ് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം അഭൂതപൂർവ്വമായ തരംഗവും വൻ വാണിജ്യ വിജയവുമാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തത്. മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ശങ്കരാഭരണം, തെലുങ്ക് ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ നിർണ്ണായക വിലാസവും അംഗീകാരവും നേടികൊടുത്ത അപൂർവ്വ ചിത്രം കൂടിയാണ്.
കാലത്തെ അതിജീവിച്ച 'മാസ്റ്റർപീസ്' തിയേറ്ററുകളിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ പഴയ തലമുറയ്ക്ക് അത് അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള അപൂർവ്വ അവസരമായും മാറും. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മികവുറ്റതാക്കിയ ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദസജ്ജീകരണങ്ങളും സിനിമയ്ക്ക് പുതിയൊരു ശോഭ നൽകുമെന്നും തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുമെന്നുമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.