Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    15 Dec 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:16 AM IST

    സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ കൊ​ട്ട​ക​യു​മാ​യി ഷ​മീം ഇ​ന്ന്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ

    പ്രദർശനം ബി.​വി.​സി തി​യ​റ്റ​റി​ല്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.30 മു​ത​ല്‍
    സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ കൊ​ട്ട​ക​യു​മാ​യി ഷ​മീം ഇ​ന്ന്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ
    ഷ​മീം എ.​എം.​എ​സ്.​കെ.​കെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൈ​ക്കി​ല്‍ ത​ന്‍റെ മൂ​ന്നു സി​നി​മ​ക​ളു​മാ​യി മ​ല​പ്പു​റം മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീം എ.​എം.​എ​സ്.​കെ.​കെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ദ്യാ​ന​ന​ഗ​രി​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്നു. സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു ക​പ്പ്​ ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​​ ഷ​മീ​മി​ന്‍റെ സി​നി​മ​ക​ൾ.

    പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടും വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ടും സ​വി​ശേ​ഷ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച ഡി, ​എ​ന്‍‌.​വി.‌​സി, റി ​എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​ട്ട​ക​യി​ലെ സി​നി​മ​ക​ള്‍. സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​സ്വാ​ദ​ന രീ​തി മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ഷ​മീം. ബൈ​ക്കി​ല്‍ ത​ന്‍റെ സി​നി​മ​യു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യൊ​ട്ടാ​കെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​ണ്​ ഷ​മീം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പേ​രു​പോ​ലെ, ഓ​രോ സി​നി​മ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ‘ഡി’​സി​നി​മ​യി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍നി​ന്നും ഫ്രാ​ന്‍സ് അ​ട​ക്കം വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും 250 ല​ധി​കം ആ​ര്‍ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു. അ​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ‘എ​ന്‍.‌​വി‌.​സി’​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം എ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ന്റെ ശ​ബ്​​ദ​ലേ​ഖ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​ത്രം ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​ഷാ​ദം പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ‘റി’​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജീ​വി​തം സി​നി​മ​ക്കാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച ഷ​മീം 30 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സി​നി​മ​യെ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. ന​വം​ബ​റി​ല്‍ പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച സോ​ളോ ട്രി​പ് ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ, പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി, ക​ണ്ണൂ​ര്‍ (ചൈ​ത​ന്യ), കു​റ്റി​പ്പു​റം( ഇ​ല ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍), ത​മി​ഴ്നാ​ട് (എ​ല്‍.​വി പ്ര​സാ​ദ് അ​ക്കാ​ദ​മി), ഷാ​ഫി ഇ​ന്‍സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്, മീ​ഡി​യ വ​ണ്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി, ലോ​യോ​ള കോ​ള​ജ്, ഓ​തേ​ര്‍സ് ബു​ക്ക് ച​വ​റ ഫി​ലിം സ്കൂ​ള്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ -കൊ​ച്ചി, നി​യോ ഫി​ലിം സ്കൂ​ള്‍ -കൊ​ച്ചി, പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 31 ഓ​ളം സ്ക്രീ​നി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും തെ​രു​വി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ ത​ന്‍റെ സി​നി​മ​ക​ള്‍ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​മാ​യ ചൂ​ട് ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സി​നി​മ ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ചാ​യ​ക്കൊ​പ്പം താ​ന്‍ പ​റ​യാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത് സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത് വെ​റും യാ​ത്ര മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തി​ന​പ്പു​റം സി​നി​മ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഷ​മീം പ​റ​യു​ന്നു. ജ​പ്പാ​നി​ലെ പ്ര​ഭാ​ത് ഭാ​സ്ക​ര​ന്‍ ആ​ണ് ജീ​വി​ത​ഗു​രു. യാ​ത്ര​യി​ല്‍ താ​ന്‍ കാ​ണു​ന്ന ഓ​രോ ന​ഗ​ര​വും പു​തി​യ സി​നി​മ​ക്കു​ള്ള ക​ഥ​യും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ണ്ടെ​ന്നും ഷ​മീം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ള്‍ ഓ​ഫ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് മീ​ഡി​യ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ബി.​വി.​സി തി​യ​റ്റ​റി​ല്‍ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.30 മു​ത​ല്‍ സി​നി​മ​ക​ള്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കും.

    News Summary - Shamim is in Bengaluru today with his traveling cinema theatre
