മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിലൂടെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും കഥ പറഞ്ഞ് 'സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ സർപ്പന്റ്'text_fields
30-ാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിലെ 'കലീഡോസ്കോപ്പ്' വിഭാഗത്തിൽ നിതി സക്സേന സംവിധാനം ചെയ്ത 'സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ സർപ്പന്റ്' ശ്രദ്ധേയമായി. സമയത്തെയും ഓർമ്മകളെയും ആഴത്തിലുള്ള മാനുഷിക വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമയത്തിന്റെ ഒഴുക്കും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ മറികടക്കുന്ന ലോകവും അവതരിപ്പിക്കാൻ സിനിമയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാധ്യമമെന്ന് സംവിധായിക നിതി സക്സേന വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പുരാണ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനം ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യഭാവനകളിൽ വ്യക്തമാണ്. നോൺ-ലീനിയർ ആഖ്യാനം, മനുഷ്യ സ്മൃതികളും വികാരങ്ങളും ചിതറിയും പരസ്പരം കുടുങ്ങിയും എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചിത്രത്തിൽ പ്രകൃതിക്ക് നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. പർവ്വതങ്ങൾ അടച്ചിടലിനെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നദി ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അപകടത്തിന്റെയും ഇരട്ട സ്വഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളിൽ വളർന്ന സംവിധായികയുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യ ഉപമകൾക്ക് ആഴം നൽകുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതവും കുടിയേറ്റപരമായ അവസ്ഥകളും അതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം തിരിച്ചറിയലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രമേയം. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും സ്വതന്ത്രമായി നയിക്കുന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിതി സക്സേന വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിരോധിതമായ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നദി, വികാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ അപകടസാധ്യതകളും ഒരേസമയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്ന തുറന്ന അവതരണത്തിലൂടെ ആഗ്രഹത്തെയും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമായി 'സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ സർപ്പന്റ്' ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയിൽ ശ്രദ്ധനേടി.
