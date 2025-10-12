'കേരളത്തിലും സംഘ്പരിവാർ അജണ്ട മറയില്ലാതെ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങുന്നു', സെൻസർ ബോർഡിനെ വിമർശിച്ച് ഹർഷദ്

'കേരളത്തിലും സംഘ്പരിവാർ അജണ്ട മറയില്ലാതെ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങുന്നു', സെൻസർ ബോർഡിനെ വിമർശിച്ച് ഹർഷദ്text_fields
മലയാള സനിമയിൽ സെൻസർ ബോർഡ് പിടി മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. പൃഥ്വിരാജ്-മോഹൻലാൽ ചിത്രം എമ്പുരാനിൽ 24 ഇടത്താണ് സെൻസെർ ബോർഡ് ഇടപെട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയത്. പിന്നീട് സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രമായ ജെ.എസ്.കെയുടെ പേരിലെ ജാനകിയും സെൻസർ ബോർഡിന് പ്രശ്നമായി.
ഷെയിൻ നിഗത്തിന്റെ ഹാൽ, ഇന്ദ്രൻസും മീനാക്ഷി അനൂപും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രൈവറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ സമീപകാലത്ത് സെൻസർ ബോർഡ് കത്രികവെച്ച സിനിമകളാണ്. ഇപ്പോഴിതാ, സെൻസർ ബോർഡിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരക്കഥാകൃത്ത് ഹർഷദ്.
'സെൻസർബോർഡ് കേരളത്തിലും സംഘ്പരിവാർ അജണ്ട മറയില്ലാതെ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കോടികളുടെ മുതൽമുടക്കുള്ള ബിസിനസ്സായതിനാൽ ഏത് തരം എതിർപ്പുകൾക്കും പരിധിയുണ്ടാവുമെന്നും പതിയെ ഈ തിട്ടുരങ്ങൾക്ക് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ വഴങ്ങുമെന്നും അവർക്കറിയാം' -അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഹർഷദിന്റെ പോസ്റ്റ്
എമ്പുരാൻ
JSK
ഹാൽ
പ്രൈവറ്റ്
