    ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി സൗ​ദി സി​നി​മ 'സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗ്‌​സ്

    • ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സി​നി​മാ​റ്റി​ക് സ്‌​ഫോ​ട​നം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ്
    • സി​നി​മ​യി​ൽ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ, സ​ഞ്ജ​യ് ദ​ത്ത് അ​തി​ഥി താ​ര​ങ്ങ​ൾ
    saudi film
     സി​നി​മ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള രം​ഗം, സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗ്‌​സ്' സി​നി​മ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ

    ജി​ദ്ദ: 'സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗ്‌​സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ സി​നി​മ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ര​ണ്ട് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​താ​യി സൗ​ദി എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി മേ​ധാ​വി തു​ർ​ക്കി അ​ൽ​ശൈ​ഖ് അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യും റി​യാ​ദി​ലെ 'അ​ൽ​ഹോ​സ്ൻ' സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ചി​ത്രം റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്കി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​തെ​ന്ന് അ​ൽ​ശൈ​ഖ് ത​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ ഈ ​നേ​ട്ടം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ൽ​ശൈ​ഖ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ചി​ത്രം ഉ​ട​ൻ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് ആ​ഗോ​ള സി​നി​മ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്. സി​നി​മ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സി​നി​മാ​റ്റി​ക് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ചി​ത്രം വി​ജ​യി​ച്ചു. ജെ​യിം​സ് ബോ​ണ്ട് സി​നി​മ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി സി​നി​മ ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം കൊ​യ്ത​ത്. റി​യാ​ദ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​രൊ​റ്റ സീ​നി​ൽ മാ​ത്രം ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹൈ ​എ​ക്സ്പ്ലോ​സി​വ് ഉ​ഗ്ര​സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ്. 170.7 ട​ൺ ടി.​എ​ൻ.​ടി, 20 ബെ​ൻ​ടൊ​ണൈ​റ്റ്, 20,000 ലി​റ്റ​ർ പെ​ട്രോ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സ്‌​ഫോ​ട​നം. സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം. 68.47 ട​ൺ ടി.​എ​ൻ.​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്ഫോ​ട​നം ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച 2015 ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ 'സ്പെ​ക്ട​ർ' എ​ന്ന സി​നി​മ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് 'സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗ്‌​സ്' പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. 2021 ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ 'നോ ​ടൈം ടു ​ഡൈ' എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ഒ​രു സീ​നി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഫോ​ട​നാ​ത്മ​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സ്ഫോ​ട​നം എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച റെ​ക്കോ​ഡും സൗ​ദി സി​നി​മ ത​ക​ർ​ത്തു.

    ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ന​ട​ന്മാ​രാ​യ ക​രിം അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ഹ്മ​ദ് എ​സ്സ്, സൗ​ദി ന​ട​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഗ​സാ​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ അ​റ​ബ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ബോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ, സ​ഞ്ജ​യ് ദ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി വേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജോ​ഡി​ക​ളാ​യ ആ​ദി​ൽ അ​ൽ അ​ർ​ബി, ബി​ലാ​ൽ ഫ​ല്ലാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത സി​നി​മ റി​യാ​ദി​ലെ 'അ​ൽ​ഹോ​സ്ൻ' ബി​ഗ് ടൈം ​സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ളി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ചി​ത്ര​മാ​ണ്.

    175ല​ധി​കം സൗ​ദി സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് സി​നി​മ​യു​ടെ പി​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ആ​ക്ഷ​ൻ ത്രി​ല്ല​ർ ജോ​ണ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സി​നി​മ റി​യാ​ദി​ലെ ബോ​ളി​വു​ഡ് സി​റ്റി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ​യു​ടെ ഏ​താ​നും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മും​ബൈ​യി​ലും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 15 കോ​ടി സൗ​ദി റി​യാ​ലാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ബ​ജ​റ്റ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​യും 'സെ​വ​ൻ ഡോ​ഗാ'​ണ്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ക.

