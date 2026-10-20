തലൈവർ പാസം; ‘ജയിലർ 2’ ന് തിയറ്റർ മുഴുവൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് സഞ്ജു; സിനിമ കാണാൻ ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും

തലൈവർ പാസം; ‘ജയിലർ 2’ ന് തിയറ്റർ മുഴുവൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് സഞ്ജു; സിനിമ കാണാൻ ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുംtext_fields
ബംഗളൂരു: രജനികാന്തിന്റെ കട്ട ഫാനായ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ തന്റെ ഇഷ്ടം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ്. പലതവണ രജനിയോടുള്ള ആരാധന തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഞ്ജു ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ‘ജയിലർ 2’ കാണാൻ ഒരു തിയറ്റർ മുഴുവനായി ബുക്ക് ചെയ്താണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത്.
തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുറമെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ചില സഹതാരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് സഞ്ജു തിയറ്റർ മുഴുവനായി ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഈ മാസം 15നാണ് ജയിലർ 2 റിലീസ് ചെയ്തതെങ്കിലും 16നാണ് സഞ്ജു ചിത്രം കണ്ടത്. ഇന്ത്യ– വെസ്റ്റിൻഡീസ് ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിനായി ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്.
രജനി സാറിന്റെ സിനിമകൾ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരു ദിവസം വൈകിയാണ് കാണുന്നതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ ഒരു പരിപാടി കാരണം ആദ്യ ദിവസം സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും എന്നാൽ, തിയറ്റർ മുഴുവൻ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘‘രജനി സാറിന്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിനായി ഞാൻ എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൈകിയാണ് സിനിമ കാണുന്നത്. പരമാവധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാണ് ആദ്യ ദിവസം സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്,’’സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
സിനിമ കാണാൻ തന്റെ ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ടെന്നും സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രജനി സാറിനെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ ഞാൻ വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. തമിഴ് അറിയാവുന്ന ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും സിനിമ കാണുന്നുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ‘ജയിലർ 2’. ഇത് 2023ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ ‘ജയിലറിന്റെ’ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. ചിത്രത്തിൽ മലയാളി താരമായ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് സിനിമയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ വൻ പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുകയാണ്.
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