Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഎല്ലാ നേരവും ചോറ്...
    Movie News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 7:57 AM IST

    എല്ലാ നേരവും ചോറ് കഴിക്കുന്ന സൽമാൻ ഖാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    നന്നായി ശരീരാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്കും നന്നായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും മൂന്നു നേരം അരിഭക്ഷണമെന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ
    Salman Khan
    cancel
    camera_alt

    സൽമാൻ ഖാൻ 

    Listen to this Article

    ബോളിവുഡ് മെഗാ സ്റ്റാർ സൽമാൻ ഖാന്റെ ഭക്ഷണ ശീലത്തെക്കുറിച്ച് നടൻ സഞ്ജയ് മിശ്ര ഈയിടെ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി. ഫിറ്റ്നസിൽ അത്രമേൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സൽമാനെ പോലൊരാൾ എല്ലാ നേരവും അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സഞ്ജയ് മിശ്ര ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ‘‘എല്ലാ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിലും സൽമാൻ അരി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ചോറില്ലാതെ ഭക്ഷണം മുഴുവനായില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. അത്തരമൊരാളായിരിക്കും അദ്ദേഹവും. എപ്പോഴെ​ല്ലാം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴെല്ലൊം പ്ലേറ്റിൽ അൽപം ബോയ്ൽഡ് റൈസുണ്ടാകും’’ -സഞ്ജയ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

    എല്ലാ നേരവും ചോറോ ?

    ബോയ്ൽഡ് റൈസ് ഏറ്റവുമെളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതാണ്. വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലൂട്ടൻ പ്രകൃത്യാ തന്നെ അരിയിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് പലർക്കും ഇതിനോടുള്ള ഒരിഷ്ടമെന്നും കൺസൾട്ടന്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഗരിമ ഗോയൽ പറയുന്നു. വർക്കൗട്ട് ​ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഇന്ധനം നൽകാൻ അരി ഉത്തമമാണ്. ഊർജം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. അതേസമയം, എത്രമാത്രം ശരീര വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ആർക്കൊക്കെ അരിഭക്ഷണം ഉത്തമം എന്ന് പറയാനാകൂ. ‘‘അരി ഒരു പ്രശ്നകാരിയല്ല. എന്നാൽ, മതിയായ പ്രോട്ടീനും പച്ചക്കറികളും ഹെൽത്തി ഫാറ്റും ഇല്ലാതെ അരി മാത്രം കഴിക്കുന്നത് പോഷകക്കുറവ് സൃഷ്ടിക്കും. ശരിയായ അളവിൽ, ആവശ്യത്തിന് പോഷകങ്ങളും ഫൈബറും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ആഹാരമാണെങ്കിൽ അമിത വണ്ണമോ പ്രമേഹമോ ഭീഷണിയാകില്ല’’ -ഗരിമ വിശദീകരിക്കുന്നു.

    ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവുരും പ്രമേഹബാധിതരും പക്ഷെ അളവിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Salman KhanriceBollywood
    News Summary - Salman Khan eats rice all the time
    Similar News
    Next Story
    X