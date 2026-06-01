    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 2:33 PM IST

    സച്ചിനും റീനുവും തിരിച്ചെത്തുന്നില്ല; പ്രേമലു രണ്ടാം ഭാഗം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് നസ്ലെൻ

    നസ്ലെൻ, മമിത ബൈജു

    2024-ലെ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായ 'പ്രേമലു'വിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ ആരാധകരെ വലിയ രീതിയിൽ നിരാശയിലാഴ്ത്തുകയാണ്. ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് നടൻ നസ്ലെൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരക്കഥ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അണിയറപ്രവർത്തകർ എത്തിയത്. പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സച്ചിന്റെയും റീനുവിന്റെയും മടങ്ങിവരവ് തൽക്കാലം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വ്യക്തം.

    ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നസ്ലെൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ആരാധകരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു. തിരക്കഥയിൽ വേണ്ടത്ര വ്യക്തതയും പൂർണ്ണതയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു മികച്ച സിനിമയായി ഇത് പുറത്തുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കഥ അതിശക്തമായിരിക്കണം. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ചിത്രം സംഭവിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്.

    ഏകദേശം 3 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ നിർമിച്ച് 136 കോടി രൂപയോളം കലക്ഷൻ നേടിയ പ്രേമലു 2024-ലെ ഒരു ഗംഭീര വിജയമായിരുന്നു. സച്ചിന്റെയും റീനുവിന്റെയും പ്രണയകഥയും അമൽ ഡേവിസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകർ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ചിത്രം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അണിയറപ്രവർത്തകർ കാണിച്ച ഈ തീരുമാനം സിനിമയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.

    ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമായി കാണാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മികച്ച രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല സിനിമക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം. ആരാധകർക്ക് നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും ടീമിന്റെ ഈ സത്യസന്ധതയെയും കൃത്യതയെയും സിനിമാ പ്രേമികൾ മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

    TAGS:Entertainment NewsCelebritiesMamitha BaijuPremalu 2Naslen
    News Summary - Sachin and Reenu are not returning; Nazlen says Premalu has abandoned the second part
