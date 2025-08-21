Begin typing your search above and press return to search.
    ഹിറ്റ്​ സിനിമാരംഗങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ച്​​ കൂട്ടിക്കലിന്റെ സ്വന്തം താരങ്ങള്‍

    ഹിറ്റ്​ സിനിമാരംഗങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ച്​​ കൂട്ടിക്കലിന്റെ സ്വന്തം താരങ്ങള്‍
    സി​നി​മാ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ

    കൂ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍: പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ള്‍ക്കു​മു​മ്പ് തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ സി​നി​മ പു​ന​രാ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച്​ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ക​യാ​ണ് കൂ​ട്ടി​ക്ക​ലി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍. ചു​മ​ട്ടു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ർ, മു​ടി​വെ​ട്ട്, കൂ​ലി​പ്പ​ണി, ലോ​ട്ട​റി വി​ല്‍പ​ന തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ലെ മി​ന്നും​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ല​സു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​യ​റ്റ്​​നാം കോ​ള​നി, ഗോ​ഡ്ഫാ​ദ​ര്‍ എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ നി​ർ​മി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ല്‍മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ഞ്ചു​മു​ത​ല്‍ പ​ത്തു​മി​നി​റ്റു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഷൂ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ന്‍ ഒ​ഴി​വു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തും.

    വി​യ​റ്റ്‌​നാം കോ​ള​നി​യി​ലെ റാ​വു​ത്ത​റാ​യി ലോ​ട്ട​റി വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ അ​ഫ്‌​സ​ലും ഗോ​ഡ് ഫാ​ദ​റി​ലെ അ​ഞ്ഞൂ​റാ​നാ​യി 83കാ​ര​നാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മും അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്നു. തി​ല​ക​നും മു​കേ​ഷും ഇ​ന്ന​സെ​ന്റും മ​റ്റു ന​ട​ന്മാ​രും വി​യ​റ്റ്‌​നാം​കോ​ള​നി നി​വാ​സി​ക​ളും എ​ല്ലാം സി​നി​മ​യി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി നാ​ട് ഒ​പ്പം നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    റി-​ക്രി​യേ​ഷ​ന്റെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ വി.​സി. അ​നീ​ഷ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ സ​വാ​രി​യും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച്​ വെ​യ്​​റ്റി​ങ് ഷെ​ഡ്ഡി​ലി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​യം ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന​ത്. ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ല്‍ റീ​ല്‍ചെ​യ്യാ​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ആ​ലോ​ച​ന. പി​ന്നീ​ട​ത് സി​നി​മ​യെ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി.

    ഒ​പ്പ​മു​ള​ള കൂ​ട്ടു​കാ​രെ​ല്ലാ​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​ത് വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ട്ടി​ക്ക​ലി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്​ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ കാ​മ​റ​യി​ൽ നി​സ്സാ​മും ഷെ​ഫി​നു​മാ​ണ്​ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ജേ​ഷ് കൂ​വേ​ലി സ​ഹ​സം​വി​ധാ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​നോ​ട​കം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ചി​ത്രം ക​ണ്ട​ത്.

    TAGS:Kottayam Newscine artistMovie SceneKoottikal
