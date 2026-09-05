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    രൺബീർ കപൂറിന്റെ 'അനിമൽ' പ്രതിച്ഛായ 'രാമായണ'ത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം; കുട്ടികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് മുകേഷ് ഖന്ന

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    രൺബീർ കപൂറിന്റെ അനിമൽ പ്രതിച്ഛായ രാമായണത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം; കുട്ടികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് മുകേഷ് ഖന്ന
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    നിതീഷ് തിവാരിയുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ 'രാമായണ'ത്തിൽ ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂർ അഭിനയിക്കുന്നതിനെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രതിച്ഛായയെക്കുറിച്ചും നടൻ മുകേഷ് ഖന്ന നടത്തിയ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും താരങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിങും സംബന്ധിച്ച് പലവിധ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മുകേഷ് ഖന്ന തന്റെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെച്ചത്.

    സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ സംവിധാനം ചെയ്ത് വലിയ രീതിയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച 'അനിമൽ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ അവതരിപ്പിച്ച രൺവിജയ് സിങ് എന്ന അക്രമാസക്തവും സങ്കീർണ്ണവുമായ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിച്ഛായ പ്രേക്ഷകർ ശ്രീരാമന്റെ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാമെന്നാണ് മുകേഷ് ഖന്നയുടെ പക്ഷം. ഫ്രീ പ്രസ് ജേണലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കിയത്. 'അനിമൽ' സിനിമക്ക് ശേഷം രൺബീറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഇമേജ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ഇമേജ് രാമായണത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം മോശമായ സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പ് തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും മുകേഷ് ഖന്ന കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാമായണത്തിൽ യാഷ് രാവണനായി അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയും ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ചർച്ചകളും സജീവമായിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നടന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുണ്യകഥാപാത്രത്തെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നടന്റെ മുൻകാല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിഴൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം എത്രത്തോളം ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാലോകത്ത് ചൂടുപിടിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Ranbir Kapoors animal image may affect Ramayana
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