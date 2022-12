രൺബീറിനോട് പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകാൻ ആരാധകർ! നടന്റെ വാക്കുകൾ വിവാദത്തിലേക്ക്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി നടൻ രൺബീർ കപൂറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. നടന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര ബഹിഷ്കരണാഹ്വാനത്തോടെയാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. നടന്റെ പഴയകാല അഭിമുഖങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കിയാണ് ചിത്രത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയത്. എന്നാൽ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ബ്രഹ്മാസ്ത്രയെ സ്പർശിക്കാൻ വിവാദങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ചിത്രം മികച്ച വിജയം നേടുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ രൺബീർ കപൂറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വീണ്ടും വിവാദങ്ങൾ തലപൊക്കുകയാണ്. ജിദ്ദയിൽ നടന്ന റെഡ് സീ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇത്തവണ വിവാദങ്ങൾ തീ കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്താൻ സിനിമയെ കുറിച്ചും അവിടത്തെ കലാകാരന്മാരേയും അഭിനന്ദിച്ച് നടൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇതാണ് വിമർശനത്തിന് അടിസ്ഥാനം.

ബോളിവുഡിലെ തന്റെ 15 വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചും കരിയറിലെ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസരിക്കവെയാണ് പാക് ചിത്രത്തിനോടുള്ള താൽപര്യത്തെ കുറിച്ച് നടൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു പാക് ചലച്ചിത്രകാരന്റെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി. പാകിസ്താൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ തയാറാണോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. 'തീർച്ചയായും' എന്നായിരുന്നു നടന്റെ മറുപടി.

'കലാകാരന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കലകളിൽ അതിരുകളില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. 'ദി ലെജൻഡ് ഓഫ് മൗലാ ജട്ട്' ന് പാകിസ്താൻ സിനിമക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്. തീർച്ചയായും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്നായിരുന്നു നടൻ പറഞ്ഞത്.

രൺബീറിന്റെ വാക്കുകൾ വലിയ വിമർശനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരത്തിനോട് പാക് ചലച്ചിത്രലോകത്തേക്ക് പോകാനാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് പാകിസ്താനിൽ സ്ഥിരം താമസമാക്കാനും രൺബീർ കപൂറിന്റെ ഈ മഹത്തായ നീക്കത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണക്കുമെന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു. പാക് ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള നടന്റെ വാക്കുകൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടാണ് വിമർശനം ഉയരുന്നത്. Love for Pakistan Galoring !!! That's like Mahesh Bhat's true Son in Law.

https://t.co/PJefWrpRqa — Rakesh Shalla (@RakeshShalla4) December 12, 2022

Both Alia & Ranbir Kapoor should shift to Pakistan. Wahan aaram se beef khana aur Pakistan Movies mein kaam karna — Sanjay Goyal (@SanjuG68) December 12, 2022

