വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ദീപാവലി റിലീസിനൊരുങ്ങി 'രാമായണം'; ഇന്ത്യയിലെ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും

വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ദീപാവലി റിലീസിനൊരുങ്ങി 'രാമായണം'; ഇന്ത്യയിലെ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുംtext_fields
രൺബീർ കപൂർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണം' തിയറ്ററുകളിലെത്താൻ ഇനി ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ കൃത്യമായ റിലീസ് തീയതി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണക്കാരായ സോണി പിക്ചേഴ്സ് ജർമ്മനിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി പുറത്തുവിട്ട പുതിയ വിവരം, ചിത്രം നവംബർ 5 വ്യാഴാഴ്ച വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ്.
ഈ വർഷത്തെ ദീപാവലി റിലീസായാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. നവംബർ 8-നാണ് ദീപാവലി എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏത് തീയതിയിലായിരിക്കും ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുകയെന്ന കാര്യത്തിൽ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. മുൻപ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിലറിൽ നവംബർ 6 വെള്ളി എന്ന തീയതി നൽകിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സാധാരണയായി വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണ് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നതിനാലാണ് വിദേശ റിലീസ് നവംബർ 6-ലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നവംബർ 4-ന് പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂകളും നവംബർ 5-ന് ഔദ്യോഗിക റിലീസും നടത്താൻ അണിയറപ്രവർത്തകർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചില ട്രേഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും, സായി പല്ലവി സീതയായും, യാഷ് രാവണനായും വേഷമിടുന്ന ഈ ചിത്രം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽമുടക്കിലാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കുമായി ഏകദേശം 4000 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണച്ചെലവ്. സണ്ണി ഡിയോൾ, രവി ദുബേ, അരുൺ ഗോവിൽ, ലാറ ദത്ത തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.
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