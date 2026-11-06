രാമായണത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അടിപതറിയോ? ആദ്യദിന കലക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

രാമായണത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അടിപതറിയോ? ആദ്യദിന കലക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്text_fields
രൺബീർ കപൂറും യാഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം രാമായണയുടെ ആദ്യദിന ബോക്സോഫീസ് കലക്ഷൻ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ട്രേഡ് ട്രാക്കിങ് പോർട്ടലായ സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ദിവസം 64.85 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കളക്ഷനാണ് നേടിയത്. പല ഭാഷകളിലായി ഏകദേശം 25200 ഷോകളിലൂടെയാണ് ചിത്രം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. എന്നാൽ, മുൻകാല ചിത്രമായ ആദിപുരുഷിന്റെ ആദ്യദിന കലക്ഷൻ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ രാമായണത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ആകെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 64.85 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 77.50 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. 2023-ൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ പ്രഭാസ് ചിത്രം ആദിപുരുഷ് ആദ്യദിനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നെറ്റ് കലക്ഷനായി 86.75 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. ഈ റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്താൻ രാമായണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വലിയ ഹൈപ്പും പ്രീ-സെയിൽസും ലഭിച്ച ചിത്രം സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ദിപാവലി അവധി ദിനങ്ങളിലെ മുന്നേറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ബോക്സോഫീസ് വിജയം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക.