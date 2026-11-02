‘രാമൻകുട്ടി’ വീണ്ടും വരുന്നു; ജന്മദിനത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് സർപ്രൈസ് നൽകി ‘കല്യാണരാമൻ’ ടീം

‘രാമൻകുട്ടി’ വീണ്ടും വരുന്നു; ജന്മദിനത്തിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് സർപ്രൈസ് നൽകി ‘കല്യാണരാമൻ’ ടീംtext_fields
മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട കോമഡി എന്റർടെയ്നറുകളിൽ ഒന്നായ 'കല്യാണരാമൻ' പുത്തൻ ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ വിസ്മയങ്ങളോടെ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. ചിത്രത്തിന്റെ 4K അറ്റ്മോസ് റീ-റിലീസിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, പ്രിയതാരം കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രമായ 'ഉണ്ണി'യുടെ പ്രത്യേക പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
ദിലീപ് നായകനായെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ നവ്യ നായരായിരുന്നു നായിക. ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയ ചാക്കോച്ചൻ, പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ വലിയ ഇടമാണ് നേടിയെടുത്തിരുന്നത്. ഷാഫിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ബെന്നി പി. നായരമ്പലം രചന നിർവഹിച്ച് ലാൽ ക്രിയേഷൻസ് നിർമിച്ച 'കല്യാണരാമൻ' 2002ലാണ് ആദ്യം തീയറ്ററുകളിലെത്തിയത്. രാമൻകുട്ടിയും പോഞ്ഞിക്കരയും പ്യാരിയും അച്ചുതൻ നായരുമെല്ലാം ചേർത്തുവെച്ച തമാശകൾ മലയാളിക്ക് ഇന്നും മറക്കാനാവാത്തതാണ്.
സമീപകാലത്ത് റീ റിലീസ് യെയ്ത വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ റീമാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾ ചെയ്ത ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസാണ് 4K ദൃശ്യമികവിലും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദവിന്യാസത്തിലുമായി ചിത്രം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ചിരിയുടെ വസന്തം ഒരിക്കൽക്കൂടി വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, റീ-റിലീസ് തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു.