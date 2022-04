ചെരുപ്പിടാതെ ആർ.ആർ.ആർ വിജയപരിപാടിയിൽ രാംചരൺ; കാരണമറിയണോ

cancel By എന്‍റർടെയിൻമെന്‍റ് ഡെസ്ക് Listen to this Article സംവിധായകൻ എസ്. എസ് രാജമൗലിയുടെ ആർ.ആർ.ആർ എന്ന ബഹുഭാഷാ ചിത്രം നിറഞ്ഞ സദസുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. റെക്കോർഡ് കളക്ഷനാണ് ഇതിനകം സിനിമ നേടിയത്. സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈയിൽ ഒരു വിജയപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആറും രാം ചരണുമാണ് സിനിമയിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാം ചരൺ പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനെത്തിയതാകട്ടെ നഗ്നപാദനായി. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നഗ്നപാദനായാണ് രാം ചരൺ വിജയാഘോഷത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്.

അദ്ദേഹം ചെരിപ്പിടാത്തതിന്റെ കാരണം അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു ചിലർ. പിന്നീടാണ് ആ രഹസ്യം വെളിവായത്. നടൻ ശബരിമല ദർശനത്തിന് ഉള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ദർശനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ഭക്തൻ പിന്തുടരുന്ന ആചാരമായ അയ്യപ്പ ദീക്ഷയാണ് രാം ചരൺ ഇപ്പോൾ. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നഗ്നപാദനായി നടന്ന രാം ചരൺ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. അയ്യപ്പഭക്തർ 48 ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് നിരവധി ആചാരങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Show Full Article

Ram Charan arrives barefoot at RRR's success party in Mumbai. This is why