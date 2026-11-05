രജനിയുടെ 'ജയിലർ 2'; ഒടിടി റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, മലയാളത്തിലും കാണാം

രജനിയുടെ 'ജയിലർ 2'; ഒടിടി റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, മലയാളത്തിലും കാണാംtext_fields
ചെന്നൈ: ബോക്സ് ഓഫിസിൽ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം നവംബർ 12 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ കാണാം. തിയറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വ്യാഴാഴ്ച പ്രൈം വീഡിയോയുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 240ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും ചിത്രം ലഭ്യമാകും. തമിഴിന് പുറമെ മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഒടിടി പ്രഖ്യാപനം.
ഒക്ടോബറിൽ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പ്രദർശനം തുടരുന്നതിനിടെ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 820 കോടിയിലധികം രൂപ നേടിയ ചിത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ തമിഴ് സിനിമയെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബോക്സ് ഓഫിസ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റായ സാക്നിൽക്കിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 545.30 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷനും 466.22 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷനും ചിത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജയിലറി'ന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് രജനീകാന്ത് എത്തുന്നത്. കുടുംബത്തിനൊപ്പം സമാധാനജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ വീണ്ടും അപകടകരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
രജനീകാന്തിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ വലിയ നിരതന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. മോഹൻലാൽ, ഹൃത്വിക് റോഷൻ, വിജയ് സേതുപതി എന്നിവർ അതിഥിവേഷങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ എസ്.ജെ. സൂര്യ, ശിവരാജ്കുമാർ, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, വിദ്യ ബാലൻ, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, യോഗി ബാബു തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.
ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച പ്രേക്ഷകസ്വീകാര്യതയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള പ്രചോദനമെന്ന് സംവിധായകൻ നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. കഥയിലും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളിലും കൂടുതൽ പുതുമ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരൻ നിർമിച്ച ചിത്രത്തിന് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ആദ്യ ഭാഗവും പ്രൈം വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ നവംബർ 12 മുതൽ 'ജയിലർ' പരമ്പരയിലെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാനാകും.