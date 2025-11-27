ജയിലർ 2വിൽ രജനിയോടൊപ്പം വിജയ് സേതുപതിയും! വൈറലായി കാസ്റ്റിങ് അപ്ഡേറ്റ്

ജയിലർ 2വിൽ രജനിയോടൊപ്പം വിജയ് സേതുപതിയും! വൈറലായി കാസ്റ്റിങ് അപ്ഡേറ്റ്text_fields
തമിഴ് സിനിമാ ലോകം ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രജനികാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2'. വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രികളിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. മേഘ്ന രാജ് സർജയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് ശേഷം, ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിജയ് സേതുപതിയും ചിത്രത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ജയിലർ 2വിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യാൻ വിജയ് സേതുപതിയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോവയിൽ നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിർമാതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വാർത്ത ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.
2023ൽ വൻ വിജയം നേടിയ 'ജയിലർ' സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് 'ജയിലർ 2'. ഇതിലൂടെ രജനികാന്ത് ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനായി വീണ്ടും എത്തുന്ന ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. കലാനിധി മാരനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. രമ്യ കൃഷ്ണൻ, യോഗി ബാബു, മിർണ തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ താരങ്ങളും, അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയ ശിവ രാജ്കുമാർ, മോഹൻലാൽ എന്നിവരും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ, എസ്.ജെ. സൂര്യ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, വിദ്യാ ബാലൻ, സന്താനം തുടങ്ങി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പുതുതായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രത്തിൽ രജനികാന്തിനൊപ്പം മലയാളി താരങ്ങളും ഭാഗമാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, കോട്ടയം നസീർ, അന്ന രേഷ്മ രാജൻ, വിനീത് തട്ടിൽ, സുനിൽ സുഖദ, സുജിത് ഷങ്കർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രമായി മോഹൻലാലും സിനിമയിലെത്തും. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലായിരുന്നു പ്രൊമോ വിഡിയോക്കൊപ്പം ജയിലർ 2 ന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. പിന്നാലെ മാര്ച്ചില് ചിത്രീകരണവും ആരംഭിച്ചു. അനിരുദ്ധ് ആണ് സിനിമക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
രജനികാന്തും വിജയ് സേതുപതിയും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല. ഇതിനുമുമ്പ്, കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത് 2019ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പേട്ട എന്ന ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിലും ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൺ പിക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പേട്ടയും നിർമിച്ചത്. നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി, ശശികുമാർ, സിമ്രാൻ, തൃഷ, മേഘ ആകാശ്, മാളവിക മോഹനൻ, മഹേന്ദ്രൻ, ബോബി സിംഹ എന്നിവരടങ്ങിയ വലിയ താരനിര പേട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register