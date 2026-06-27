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    Movie News
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 1:06 PM IST

    രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ വമ്പൻ പരാജയം; മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ സിനിമാജീവിതം തകർത്ത ആ തമിഴ് ചിത്രം...

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    manisha koirala
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    രജനീകാന്തിന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഇടവേളക്ക് കാരണമാവുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചുവെന്ന് പലരും വിധിയെഴുതാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'ബാബ'. ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചതിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി വലിയൊരു നഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു. രജനീകാന്ത് തന്നെ തിരക്കഥ രചിച്ച ഈ ചിത്രം, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മീയത പോലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയം അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി ഏറെ തളർത്തിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ നായികയായിരുന്ന മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ കരിയറിനെ ഈ പരാജയം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും, പിന്നീട് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്തു.

    'പടയപ്പ' എന്ന വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം രജനീകാന്ത് നായകനായെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു 'ബാബ'. 'ബാഷ' എന്ന ക്ലാസിക് ഹിറ്റിന് ശേഷം സുരേഷ് കൃഷ്ണയും രജനീകാന്തും ഒന്നിച്ച ചിത്രം, എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ സംഗീതം, മനീഷ കൊയ്‌രാള, അംരീഷ് പുരി തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര എന്നിവയെല്ലാം ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, 2002 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാതെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

    രജനികാന്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു 'ബാബ'. ഈ സിനിമയുടെ പരാജയം അദ്ദേഹത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുകയും, ഒരു ഇടവേള എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുകയും ചെയ്തു. രജനികാന്ത് തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതി നിർമിച്ച ഈ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുള്ള ആത്മീയത പോലുള്ള വിഷയങ്ങളെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതിനാൽ തന്നെ, സിനിമയുടെ പരാജയം അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു. അക്കാലത്ത് പലരും രജനികാന്തിന്റെ യുഗം അവസാനിച്ചുവെന്ന് വരെ കരുതിയിരുന്നു.

    ബാബയുടെ പരാജയം സിനിമയുടെ നായികയായിരുന്ന മനിഷ കൊയ്‌രാളയുടെ കരിയറിനെയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു. ബാബക്ക് മുൻപ് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മികച്ച വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന മനിഷക്ക് ബാബയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയായി. ബാബക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം അവർക്ക് കാര്യമായ വേഷങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് താരം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2011-ലെ ധനുഷ് ചിത്രം 'മാപ്പിളൈ' ആണ് പിന്നീട് അവർ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമ.

    സിനിമ വൻ പരാജയമായതിനെത്തുടർന്ന് വിതരണക്കാർ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. താൻ നിർമിച്ച സിനിമ മൂലം അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയ രജനികാന്ത്, മാതൃകാപരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. വിതരണക്കാർക്ക് നൽകിയ തുകയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 ശതമാനത്തോളം, അതായത് 3 കോടിയിലധികം രൂപ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരികെ നൽകി. രജനികാന്തിന്റെ ഈ വലിയ മനസ്സിനെ അക്ഷയ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും പിന്നീട് പ്രകീർത്തിക്കുകയുണ്ടായി.

    എങ്കിലും, ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവന്നു. 2005-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ചന്ദ്രമുഖി' എന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയം കൊയ്തു. ചെന്നൈയിലെ ശാന്തി തിയറ്ററിൽ മാത്രം 890 ദിവസത്തോളം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിത്രം ചരിത്രം കുറിച്ചു. പിന്നീട് 2022-ൽ ബാബയുടെ ഡിജിറ്റലി റീമാസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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    TAGS:RajinikanthMovie NewsManisha KoiralaEntertainment News
    News Summary - Rajinikanth’s colossal disaster forced him into hiatus, destroyed Manisha Koirala’s career
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