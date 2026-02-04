Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightസൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 2:22 PM IST

    സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ' തിയറ്ററുകളിലേക്ക്...

    text_fields
    bookmark_border
    സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രം ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്...
    cancel
    camera_altചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ
    Listen to this Article

    സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ. തമിഴിലും, മലയാളത്തിലുമായി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം എൽ.ആർ. സുന്ദര പാണ്ഡ്യനാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. മനോ ക്രിയേഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ എ. രാജയാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 27ന് ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസിനെത്തും.

    സാസ്വിക തമിഴിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച ദീർഘദർശി എന്ന ചിത്രം ഒരുക്കിയ സുന്ദരപാണ്ഡ്യന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ബിഗ് ബോസ് തമിഴ് പതിപ്പിലെ വിജയി ആരി അർജുനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ദീപ്ഷിക, തലൈവാസൽ വിജയ്, പവിത്ര, സുബ്രഹ്മണ്യ ശിവ , ആദിത്യ കതിർ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു.

    ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയതാണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ. ആറു മരണങ്ങളും അതിന്‍റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹതകളുടെ ചുരുളുകൾ നിവർത്തുന്നതും ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാഗതിയിലെ പ്രധാന വിഷയമാണ്.

    സംഗീതം - ധരൻ കുമാർ, ഛായാഗ്രഹണം - ജെ. ലഷ്മൺ, എഡിറ്റിങ് - റാം സുദർശനൻ, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - സൂര്യപ്രകാശ്, പി.ആർ.ഒ വാഴൂർ ജോസ് എന്നിവരാണ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Movie ReleaseEntertainment NewsActorsthriller movie
    News Summary - Psychological thriller 'Fourth Floor' hits theaters
    Similar News
    Next Story
    X