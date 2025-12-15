Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Movie News
    Posted On
    15 Dec 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:44 PM IST

    ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെയിൽ സിനിമകൾക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്‌തം

    നാളെ എ​ട്ട് സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മു​ട​ങ്ങി​യേ​ക്കും
    ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെയിൽ സിനിമകൾക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്‌തം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ൽ (ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ) ലോ​ക​സി​നി​മ​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നാ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യി. സി​നി​മ കാ​ണാ​ന്‍ എ​ത്തി​യ​വ​ര്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ർ വി​യോ​ജി​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചും മേ​ള​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    വ​രും കാ​ല​ത്തും ഇ​ത്ത​രം സി​നി​മ​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന തി​ട്ടൂ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്ന്‌ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ക​മ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ണ്ട്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ത് ആ​ദ്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ‘ബാ​റ്റി​ൽ​ഷി​പ്പ് പൊ​ട്ടെം​കി​ൻ’ എ​ന്ന സി​നി​മ അ​ട​ക്കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. എ​ന്തൊ​രു ദു​ര​ന്ത​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​മ​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​ത് തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​പ്പു​റം പോ​കു​മെ​ന്നും ടി.​വി ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സി​നി​മ​യെ മൊ​ത്ത​മാ​യി നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്‌. ഇ​നി ഗാ​ന്ധി​യെ​പ്പ​റ്റി സം​സാ​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​യും. അ​തി​ലേ​ക്കാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്‌ ഭ​യാ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഭ​യാ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ ബേ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യം എ​ത്ര അ​പ​ക​ട​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണി​ത്. അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​രെ ഭ്രാ​ന്ത​ന്മാ​ർ എ​ന്നേ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ- അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശാ​നാ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്‌ അ​റി​വു​കേ​ട് കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന്‌ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ടൂ​ർ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ര്‌ ക​ണ്ട്‌ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ ശ​രി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല-​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെയിൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന 19 ഓ​ളം സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കാണ് സെ​ൻ​സ​ർ എ​ക്‌​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്‌ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കാ​തിരിക്കുന്നത്. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മേ​ള തു​ട​ങ്ങി നാ​ലാം ദി​നം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ഫ്ര​ഞ്ച്‌ ചി​ത്രം ‘യെ​സ്‌’, ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ ചി​ത്രം ‘വ​ൺ​സ്‌ അ​പ്‌ ഓ​ൺ എ ​ടൈം ഇ​ൻ ഗ​സ്സ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ൻ​പ​ത്‌ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മു​ട​ങ്ങി. സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സി​നി​മ​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്‌ ബ്രോ​ഡ്‌​കാ​സ്‌​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ എ​ക്‌​സം​പ്‌​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. 187 സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക്‌ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി തേ​ടി സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്‌ ബ്രോ​ഡ്‌​കാ​സ്‌​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട്‌ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 168 സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക്‌ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 19 എ​ണ്ണ‌​ത്തി​ന്‌ കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ വി​ഖ്യാ​ത ചി​ത്ര​മാ​യ ‘ബാ​റ്റി​ൽ​ഷി​പ്പ് പൊ​ട്ടം​പ്കി​ൻ’, ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ചി​ത്ര​മാ​യ ‘ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ 36’ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. 2022ൽ ​ന​ട​ന്ന ഐ.​എ​ഫ്‌.​എ​ഫ്‌.​കെ​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​മാ​ണ്‌ ‘ബാ​റ്റി​ൽ​ഷി​പ്പ്‌ പൊ​ട്ടം​പ്‌​കി​ൻ’.

    അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്‌​ച എ​ട്ട് സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മു​ട​ങ്ങി​യേ​ക്കും. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഐ.​എ​ഫ്‌.​എ​ഫ്‌.​കെ വേ​ദി​യി​ലും പു​റ​ത്തും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. മേ​ള​യി​ലെ ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ പാ​ക്കേ​ജി​ലെ നാ​ല് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്‌ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്. സ്‌​പാ​നി​ഷ്‌ ചി​ത്ര​മാ​യ ‘ബീ​ഫും’ ഇ​തി​ലു​ണ്ട്‌.

    എ​ന്നാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ൻ​സ​ർ എ​ക്‌​സം​പ്‌​ഷ​നു വേ​ണ്ടി സി​നി​മ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്‌.

    Girl in a jacket

    iffk film festival
    News Summary - Protests against the denial of permission to screen films at the IFFK
