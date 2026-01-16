വാര്ദ്ധക്യത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലും വേദനയും; പ്രിയനന്ദനന്റെ 'സൈലൻസർ' ഒ.ടി.ടിയിൽtext_fields
പ്രിയനന്ദനന് ലാലിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് സൈലന്സര്. രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയായ ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയിൽ സൈലൻസർ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ബെന്സി പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് കെ.വി. അബ്ദുൾ നാസറാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ചിത്രം മനോരമ മാക്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.
പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന് വൈശാഖന്റെ 'സൈലന്സര്' എന്ന ചെറുകഥയെ ആധാരമാക്കിയാണ് സിനിമ. വാര്ദ്ധക്യത്താല് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിട്ടും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോടു പൊരുതി മുന്നേറുന്ന മൂക്കോടന് ഈനാശുവിന്റെ(ലാല്) ജീവിതമാണ് സൈലന്സറിന്റെ ഇതിവൃത്തം. കരുത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് മൂക്കോടന് ഈനാശു.
പഴയ തലമുറയുടെയും പുതിയ തലമുറയുടെയും അഭിരുചികളും പൊരുത്തക്കേടുകളുമാണ് ചിത്രം ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ സംഘര്ഷങ്ങളും സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മുഹൂര്ത്തങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിനിമ കുടുംബപ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകന് പ്രിയനന്ദനന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രായമായവരുടെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ കടുത്ത വേദനയും സൈലന്സര് വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിന്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പ്രിയനന്ദനന്റെ 'പാതിരാക്കാല'ത്തിന് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയ പി.എന് ഗോപീകൃഷ്ണനാണ് സൈലന്സറിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിയനന്ദനന്റെ മകന് അശ്വഘോഷനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കാമറ ചലിപ്പിച്ചത്.
ഇര്ഷാദ്, രാമു, ബിനോയ് നമ്പോല, മീരാവാസുദേവ്, സ്നേഹാ ദിവാകരന്, പാര്ത്ഥസാരഥി, ജയരാജ് വാര്യര് എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കള്. കലാസംവിധാനം - ഷെബീറലി, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര് - ഷാജി പട്ടിക്കര, മേക്കപ്പ് - അമല്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - രാധാകൃഷ്ണന് മങ്ങാട്, പ്രൊഡക്ഷന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് - നസീര് കൂത്തുപറമ്പ്, പ്രൊഡക്ഷന് മാനേജര് - പ്രേംജി പിള്ള, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - ബിജിബാല്, സ്റ്റില്സ് - അനില് പേരാമ്പ്ര, പി.ആര്.ഒ- പി.ആര്.സുമേരന്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register