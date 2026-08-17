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    Movie News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 12:28 PM IST

    പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ 'ഖലീഫ' ഒരു മുഴുനീള ആക്ഷൻ ചിത്രമല്ല: മോഹൻലാലും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൽ; വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് താരം

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    പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ഖലീഫ ഒരു മുഴുനീള ആക്ഷൻ ചിത്രമല്ല: മോഹൻലാലും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൽ; വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് താരം
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    സംവിധായകൻ വൈശാഖിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ഖലീഫ'യുടെ റിലീസിനായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. 'L2: എമ്പുരാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. എന്നാൽ, ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ദുബായിൽ നടന്ന പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നിർണ്ണായക കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുകയുണ്ടായി.

    ആളുകൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വലിയ തോതിൽ ആക്ഷൻ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കി. 'ഖലീഫ' ഒരു മുഴുനീള ആക്ഷൻ പടമല്ല എന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെറും സ്റ്റണ്ട് രംഗങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകരുതെന്നും, മറിച്ച് കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും ആഴത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കുടുംബചിത്രമാണിത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചിത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് മികച്ച ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവയൊക്കെ പ്രധാന കഥാപാത്രം കടന്നുപോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ഫലമായി സ്വാഭാവികമായി കടന്നുവരുന്നവ മാത്രമാണ്.

    ഇതിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കാമിയോ വേഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആരാധകരുടെ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ 'മാമ്പറക്കൽ അഹമ്മദ് അലി' എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. പൃഥ്വിരാജും മോഹൻലാലും വീണ്ടും സ്ക്രീൻ പങ്കിടുമ്പോൾ അത് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു ദൃശ്യവിരുന്നായി മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെയും മാസ് സിനിമകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ചൊരു അനുഭവമായിരിക്കും 'ഖലീഫ' സമ്മാനിക്കുക എന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.

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    TAGS:MohanlalMalayalam CinemaPrithviraj SukumaranVysakhKhalifa
    News Summary - Prithviraj says Mohanlals role in Khalifa
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