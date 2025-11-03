Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_right'പ്രേംകുമാറിനെ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:19 AM IST

    'പ്രേംകുമാറിനെ മാറ്റിയത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ; ഒരതിശയവും അതിലില്ല' -സജി ചെറിയാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രേംകുമാറിനെ മാറ്റിയത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ; ഒരതിശയവും അതിലില്ല -സജി ചെറിയാൻ
    cancel

    കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മാറ്റിയതില്‍ നടൻ ​പ്രേംകുമാർ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ ചെയർമാനായി റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ക്ഷണമില്ലാത്തത്​ കൊണ്ടാണ്​ പ​ങ്കെടുക്കാതിരുന്ന​തെന്നും അതിൽ തനിക്ക്​ വലിയ വിഷമമുണ്ടെന്നും പ്രേംകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ, പ്രേം കുമാറിനെ ചലചിത്ര അക്കാദമി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ.

    'കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ മറ്റൊരാളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കും. ആ ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിച്ചു. അതിന്‍റെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരതിശയവും അതിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സ്വാഭവികമായും പ്രേം കുമാറിനോട് പറഞ്ഞ് കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അക്കാദമിക്കാണ്. ആശാ സമരത്തിനെ അനുകൂലിച്ചതിന്‍റെ പേരില്ല മാറ്റിയത്. അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉള്ളതായി അറിയില്ല. പ്രേം കുമാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമൊന്നും ഉള്ളതായി തോന്നിയില്ല' -സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.

    മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് സ്ഥാനമാറ്റം അറിഞ്ഞതെന്നാണ് പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞത്. സർക്കാറിന്‍റെ തീരുമാനത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. നേരത്തെ അറിയിക്കാത്തതിലാണ് വിഷമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പു​തി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഓ​സ്‌​ക​ർ ജേ​താ​വ്‌ റ​സൂ​ൽ പൂ​ക്കു​ട്ടി സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്‌ പ്രേം​കു​മാ​ർ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് അ​തൃ​പ്‌​തി കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്‌ സൂ​ച​നയുണ്ട്. എന്നാൽ ആ​ശ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്രേം​കു​മാ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ് സ്ഥാ​ന​ച​ല​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ഷേ​ധി​ച്ചിട്ടുണ്ട്.

    തനിക്ക് ശേഷം ആ ചുമതലയിൽ വന്നത് ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ്. എല്ലാം സർക്കാറിന്‍റെയും പാർട്ടിയുടെയും തീരുമാനമാണ്​. ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും ആത്​മാർഥതയോടെയും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവെന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്​. ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    2024 ആഗസ്റ്റിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ്​ അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്ന പ്രേംകുമാറിന് താത്​കാലിക ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകിയത്​. അദ്ദേഹം മുമ്പ് വഹിച്ചിരുന്ന വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ കുക്കു പരമേശ്വരനാണ്. അക്കാദമി ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണെന്നും ഈ സമയപരിധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ ടീമിനെ നിയമിച്ചതെന്നും മാറ്റത്തിന്​ പിന്നിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നതാണ്​ ​ സർക്കാറി​​ന്‍റെ വിശദീകരണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam MovieEntertainment NewsPrem KumarSaji Cherian
    News Summary - Premkumar was transferred because his term had expired - Saji Cherian
    Similar News
    Next Story
    X