Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightകാമ്പസിന്‍റെ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 4:07 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 4:07 PM IST

    കാമ്പസിന്‍റെ രസക്കൂട്ടുകളുമായി പ്രകമ്പനത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ

    text_fields
    bookmark_border
    കാമ്പസിന്‍റെ രസക്കൂട്ടുകളുമായി പ്രകമ്പനത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ
    cancel

    കാമ്പസിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങൾ തികഞ്ഞ നർമമുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകമ്പനത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുറത്ത്. വിജേഷ് പാണത്തൂർ കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കാമ്പസിന്‍റെ എല്ലാ രസക്കൂട്ടുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ട്രെയിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനുവരി 30നാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. നവരസ ഫിലിംസും കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹൊറർ കോമഡി എന്റർടൈനറായ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും തള്ളവൈബ് സോങ്ങും മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയിരുന്നു.

    ചിത്രം മുഴുനീളെ രസകരമായി തോന്നിയതിനാലാണ് നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതെന്ന കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്‍റെ വാക്കുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. 'നദികളിൽ സുന്ദരി' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം വിജേഷ് പാണത്തൂർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ശ്രീജിത്ത് കെ. എസ്, കാർത്തികേയൻ എസ്, സുധീഷ്.എൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്. കോ-പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിവേക് വിശ്വം ഐ.എം, പി. മോൻസി, റിജോഷ്, ദിലോർ, ബ്ലെസ്സി എന്നിവരാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- അഭിജിത്ത് സുരേഷ്.

    തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നവാഗതനായ ശ്രീഹരി വടക്കനാണ്. ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതവും അതിന്റെ അനുഭവവും പശ്ചാത്തലമായി വരുന്ന സിനിമയാണ് പ്രകമ്പനം. കൊച്ചിയിലെ ഒരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റലും കണ്ണൂരും പശ്ചാത്തലമാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശീതൾ ജോസഫ് ആണ് നായിക. ഗണപതി, സാഗർ സൂര്യ, അമീൻ, കലാഭവൻ നവാസ്, രാജേഷ് മാധവൻ, മല്ലിക സുകുമാരൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, പി.പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഗായത്രി സതീഷ്, ലാൽ ജോസ്, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, സനീഷ് പല്ലി, കുടശ്ശനാട് കനകം, തുടങ്ങിയ ഒരു ഗംഭീര താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. 'പണി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശക്തമായ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സാഗർ സൂര്യയും സ്വതസിദ്ധമായ ഹാസ്യശൈലിയുള്ള ഗണപതിയും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ പ്രകമ്പനത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയാണ്.

    ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ബിബിൻ അശോക്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ശങ്കർ ശർമ്മ. വരികൾ എഴുതിയത് വിനായക് ശശികുമാർ. ഛായഗ്രഹണം - ആൽബി ആന്റണി. എഡിറ്റർ- സൂരജ് ഇ.എസ്. ആർട്ട് ഡയറക്ടർ- സുഭാഷ് കരുൺ. ലിറിക്സ്- വിനായക് ശശികുമാർ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- അംബ്രൂ വർഗീസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- നന്ദു പൊതുവാൾ. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ അനന്ദനാരായൺ. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് ശശി പൊതുവാൾ, കമലാക്ഷൻ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ കിഷൻ മോഹൻ ( സപ്ത). ഫൈനൽ മിക്സ് എം.ആർ രാജകൃഷ്ണൻ. ഡി.ഐ രമേശ് സി.പി- വി.എഫ്.എക്സ് മെറാക്കി. വസ്ത്രാലങ്കാരം- സുജിത്ത് മട്ടന്നൂർ. മേക്കപ്പ്- ജയൻ പൂങ്കുളം. പി.ആർ.ഓ -മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ -യെല്ലോ ടൂത്ത്. സ്റ്റിൽസ് ഷാഫി ഷക്കീർ, ഷിബി ശിവദാസ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്- ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TrailerMovie NewsEntertainment NewsSagar Surya
    News Summary - Prakambanam Trailer
    Similar News
    Next Story
    X