Madhyamam
    12 March 2026 10:37 AM IST
    12 March 2026 10:37 AM IST

    നിഖില വിമലിന്‍റെ 'പെണ്ണ്കേസ്' ഒ.ടി.ടിയിൽ എവിടെ കാണാം?

    pennucase
    നിഖില വിമൽ നായികയായ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം പെണ്ണ്കേസ് ഒ.ടി.ടിയിൽ. നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ജനുവരി 10നാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. തിയറ്ററിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രത്തിൽ അജു വർഗീസ്, ഹക്കിം ഷാജഹാൻ, രമേശ് പിഷാരടി, ഇർഷാദ് അലി, പി.പി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഹരി പത്തനാപുരം എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

    ചിത്രം മാർച്ച് 11 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ തട്ടിപ്പു നടത്തുന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നിഖില ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലുടനീളം 13 വ്യത്യസ്ത വധുക്കളുടെ വേഷങ്ങളിൽ നിഖില പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.

    രശ്മി രാധാകൃഷ്ണനും ഫെബിൻ സിദ്ധാർഥും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇ4 എക്സിപിരിമെന്റ്സ്, സീ സ്റ്റുഡിയോസ്, ലണ്ടൻ ടാക്കീസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മുകേഷ് ആർ. മേത്ത, ഉമേഷ് കെ.ആർ. ബൻസാൽ, രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സി.വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്.

    ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഷിനോസ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ: ജ്യോതിഷ് എം, സുനു എ.വി, ഗണേഷ് മലയത്ത്, സംഗീതം: അങ്കിത് മേനോൻ, എഡിറ്റിങ്: ഷമീർ മുഹമ്മദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: അർഷദ് നക്കോത്ത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനോദ് രാഘവൻ, മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ്: വിവേക് രാമദേവൻ (ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്), പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ജിനു പി.കെ.

