Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 7:11 AM IST

    ഓസ്കർ എൻട്രി; ഹോംബൗണ്ട് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണം

    ഓസ്കർ എൻട്രി; ഹോംബൗണ്ട് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണം
    2026 ഓ​സ്ക​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക എ​ൻ​ട്രി​യാ​യ ‘ഹോം​ബൗ​ണ്ടി’​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് വി​വാ​ദം. 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നും 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നും ​ഇ​ട​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച​യെ​ങ്കി​ലും തി​യ​റ്റ​ർ റി​ലീ​സ് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡം. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ആ​ഴ്ച​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ തി​യ​റ്റ​ർ ​റി​ലീ​സ് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ച​ട്ടം ഇ​തു​വ​രെ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫി​ലിം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഐ) ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫി​ർ​ദൗ​സു​ൽ ഹ​സ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നു ​മു​മ്പ് ‘ഹോം​ബൗ​ണ്ട്’ തി​യ​റ്റ​ർ റി​ലീ​സ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഒ​രു തി​യ​റ്റ​റി​ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ഴ്ച പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ്. ഒ​രാ​ഴ്ച പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഈ ​കാ​ല​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡം​കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഐ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നീ​ര​ജ് ഗെ​യ്‍വാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ചി​ത്രം ക​ര​ൺ ജോ​ഹ​റി​ന്റെ ധ​ർ​മ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ​സാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

