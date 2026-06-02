Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightകാട്ടാളൻ സിനിമക്കെതിരെ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 4:52 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 4:52 PM IST

    കാട്ടാളൻ സിനിമക്കെതിരെ സംഘടിത ഡീഗ്രേഡിങ്ങ്; ബുക്ക് മൈ ഷോ റേറ്റിങ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    കാട്ടാളൻ സിനിമക്കെതിരെ സംഘടിത ഡീഗ്രേഡിങ്ങ്; ബുക്ക് മൈ ഷോ റേറ്റിങ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തു
    cancel

    റിലീസിനു പിന്നാലെ കാട്ടാളൻ സിനിമക്കെതിരെ ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകൾ വന്നതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബുക്ക് മൈ ഷോ സിനിമയുടെ റേറ്റിങ് നിർത്തിവെച്ചു. ഈ നടപടി സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. സിനിമക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സംഘടിത ഡീഗ്രേഡിങ്ങ് ശെരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോളത്തെ നടപടി.

    സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമായി ചിത്രത്തിനു നേരെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ യഥാർത്ത പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫേക്ക് റിവ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഇതോടെ ഉയരുന്നുണ്ട്.

    സിനിമക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഫേക്ക് റിവ്യുകൾക്കും നെഗറ്റീവ് കമന്‍റുകൾക്കുമെതിരെ അണിയറപ്രവർത്തകരും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. റിലീസിനു മുമ്പ് ബുക്ക് മൈ ഷോ ട്രെന്‍റിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ആന്‍റണി പെപ്പെ നായകനായ കാട്ടാളൻ. ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം പോൾ ജോർജാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമടക്കം വലിയൊരു താരനിര തന്നെ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ratingMovie NewsFilm ReviewentertainmentbookMyShow
    News Summary - Organized degradation against the movie Kattalan; Book My Show ratings disabled
    Similar News
    Next Story
    X