ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമമെന്ന്​ പരാതിയുമായി എൻ.എം. ബാദുഷയുടെ; സ്ത്രീയടക്കം അഞ്ച്​ പേർക്കെതിരെ കേസ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി​: യുവതി​യും സംഘവും ഹണി​ട്രാപ്പി​ൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമി​ച്ചെന്ന നടനും സി​നി​മ നി​ർമാതാവുമായ എൻ.എം. ബാദുഷയുടെ പരാതി​യി​ൽ അഞ്ച്​ പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പ്രൊഡക്​ഷ​ൻ കൺ​ട്രോളർ കൂടിയായ ബാദുഷ കമീ​ഷണർക്ക് നൽകി​യ പരാതി​യെ തുടർന്ന്​​ ആലുവ ചെങ്ങമനാട് പൊയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി​ ചരി​യൻപറമ്പി​ൽ രമ്യാ കൃഷ്ണൻ (32), കോതമംഗംലം സ്വദേശി​ ബി​ജു, അഭി​ഭാഷകരായ എൽദോ പോൾ, സാജി​ദ്, പാലാരി​വട്ടം നെല്ലി​പ്പറമ്പ് വീട്ടി​ൽ എൻ.എ. അനീഷ് എന്നി​വരെ പ്രതിയാക്കിയാണ്​​ പാലാരി​വട്ടം പൊലീസ്​ കേസെടുത്തത്​. വഞ്ചന, പണം തട്ടിയെടുക്കൽ, സംഘംചേർന്നുള്ള​ കുറ്റകൃത്യം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ്​ കേസ്​​. പരാതിക്കാരന്‍റെ മൊഴി​യെടുത്ത പൊലീസ്​, സ്റ്റേഷനി​ൽ ഹാജരാകാൻ അഭിഭാഷകർക്ക്​ നോട്ടീസ്​ നൽകി. സി​നി​മ കഥ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2020 ഒക്ടോബർ 21 മുതൽ ഒന്നാം പ്രതി​യായ രമ്യാ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നി​രന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി ബാദുഷ പറയുന്നു. അശ്ലീല ചി​ത്രങ്ങൾ വാട്​സ്​ ആപ്പി​ലൂടെ അയക്കാനും തുടങ്ങി​. പി​ന്നീട്, ഒരു സ്ത്രീ കേസ് കൊ‌ടുക്കാൻ നി​ർബന്ധി​ക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാദുഷയെ രമ്യ അഭി​ഭാഷകരായ എൽദോ പോളി​നും സാജി​ദി​നും മുന്നി​ലെത്തി​ച്ചു. രമ്യയുടെയും സുഹൃത്തി​ന്‍റെയും വാട്​സ്​ ആപ്പി​ലും ഫേസ്ബുക്കി​ലുമുള്ള മെസേജുകൾ കാണി​ച്ച് കേസു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി​പ്പെടുത്തി​. 2022 ആഗസ്റ്റ് 31ന് അഭി​ഭാഷകരുടെ ഓഫിസി​ൽ ചെന്ന തന്നോട് മൂന്ന് കോടി​ രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വി​ലപേശലി​നൊടുവി​ൽ ഇത്​ 1.25 കോടിയായി കുറച്ചു​. രണ്ടാം പ്രതി​ ഒഴി​കെയുള്ള നാലുപേരും ചേർന്ന് ഭീഷണി​പ്പെടുത്തി​ തന്നെക്കൊണ്ട്​ കരാറി​ൽ ഒപ്പു​െവപ്പി​ച്ചുവെന്നും അഡ്വാൻസായി​ പത്ത് ലക്ഷം വാങ്ങിയെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. Show Full Article

NM Badusha complained that there was an attempt to trap him in a honey trap