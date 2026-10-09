ഒ.ടി.ടിയിലും കുതിച്ച് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'; സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടംtext_fields
കൊച്ചി: തിയേറ്ററുകളിലെ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു മുന്നേറി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച ഫീൽ ഗുഡ് റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം നിലവിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയുടെ ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തുടരുന്നത്.
ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ഡിജിറ്റൽ റിലീസായെത്തിയ ചിത്രം ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ, ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ നിരയിൽ മുന്നിലെത്തി റെക്കോർഡ് നേ**തിയേറ്ററുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഒ.ടി.ടിയിലും റെക്കോഡ് തരംഗം; ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഒന്നാമതായി 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'**
കൊച്ചി: തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം നേടിയ നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിലും ചരിത്ര റെക്കോർഡുകൾ കുറിക്കുന്നു. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച ചിത്രം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട മലയാള സിനിമകളുടെ നിരയിൽ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഫീൽ ഗുഡ് റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം നിലവിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയിലെ ട്രെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തുടരുന്നത്. ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച സിനിമയ്ക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യൂസാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ കുടുംബപ്രേക്ഷകരും യുവാക്കളും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്ത ചിത്രം, വിവിധ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമായതോടെ ഇതരഭാഷാ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും വലിയ തരംഗമായി മാറി.
ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിൽ 'ജസ്റ്റിൻ' എന്ന കഥാപാത്രമായി നിവിൻ പോളിയും 'ആഷ്ലി'യായി മമിത ബൈജുവുമാണ് എത്തിയത്. സുരേഷ് കൃഷ്ണ, സംഗീത് പ്രതാപ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, ബിന്ദു പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അജ്മൽ സാബു ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിന് വിഷ്ണു വിജയ് സംഗീതവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ് എഡിറ്റിംഗും നിർവ്വഹിച്ചു. വിനായക് ശശികുമാറാണ് ഗാനരചന.
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