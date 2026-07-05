ഇനി 'ഒ.ടി.ടി' സിനിമാ കാലം; ഈ ആഴിച ഒ.ടി.ടിയിൽ എത്തിയ മലയാള ചിത്രങ്ങൾ...text_fields
2026-ലെ മലയാള സിനിമക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണിത്. തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചതിന് പുറമെ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ, സോണി ലിവ്, സീ5, ജിയോ സിനിമ തുടങ്ങിയ മുൻനിര ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ വാരം ഒ.ടി.ടിയിൽ എത്തിയ ചില ചിത്രങ്ങൾ നോക്കാം...
1. മോളിവുഡ് ടൈംസ്
ഈ ആഴ്ച പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാന ഒ.ടി.ടി റിലീസുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് 'മോളിവുഡ് ടൈംസ്.' അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് സംവിധാനം ചെയ്ത് നസ്ലെൻ നായകനായി എത്തുന്ന ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡാർക്ക് കോമഡി ചിത്രം ജൂലൈ 3 മുതൽ ജിയോ സിനിമയിൽ ലഭ്യമാണ്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം കാണാം. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൊറർ സംവിധായകനാകാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ യാത്രയും, അയാൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
2. കറക്കം
ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ജൂലൈ 3 മുതൽ സോണി ലിവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 'കറക്കം' എന്ന ചിത്രം എത്തുന്നു. സുഭാഷ് ലളിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. പുതുവത്സരാഘോഷത്തിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് യുവാക്കളുടെ രസകരമായ കഥയാണിത്. സംഗീതവും കോമഡിയും നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു മികച്ച വിനോദാനുഭവം നൽകും.
3. മുത്തശ്ശി
കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സീ5 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജൂലൈ 3 മുതൽ 'മുത്തശ്ശി' എന്ന വെബ് സീരീസ് സംപ്രേഷണം തുടങ്ങുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിവിധ തലമുറകളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ സ്നേഹത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയാണിത്. കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും മഹത്വവും പറയുന്ന ഈ പരമ്പര തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്.
4. ബൾട്ടി
ജൂലൈ 10-ന് സോണി ലിവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 'ബൾട്ടി' എന്ന ആക്ഷൻ സ്പോർട്സ് ത്രില്ലർ എത്തുന്നുണ്ട്. ഷെയ്ൻ നിഗം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം കബഡിയും സൗഹൃദവും ഗ്യാങ് വാറും പ്രമേയമാക്കിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ, പ്രേക്ഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നിരവധി മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ച ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.
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