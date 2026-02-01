‘ഹൈക്കു’ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങവെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശം സ്വന്തമാക്കി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്

‘ഹൈക്കു’ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങവെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശം സ്വന്തമാക്കി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്text_fields
നടൻ ഏകൻ നായകനാകുന്ന ‘ഹൈക്കു’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി നെറ്റ്ഫളിക്സ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. തിയേറ്റർ റിലീസിന് ശേഷമുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന പതിവു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി, ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഈ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ചേർന്നത് തികച്ചും അപൂർവ്വമായ ഒരു നീക്കമാണ്.
ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക പൂജക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ കർമത്തിനും പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്, തെലുങ്ക് , മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ‘ഹൈക്കു’വിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. പേരൻപ്, തരാമണി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ റാം ചടങ്ങിൽ ആദ്യ ക്ലാപ്പടിച്ചു.
വിഷൻ സിനിമ ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. ഡി. അരുളനന്ദുവും മാത്യു അരുളനന്ദുവും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ‘ഹൈക്കു’ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് യുവരാജ് ചിന്നസാമിയാണ്. നിരൂപക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ ‘ജോ’ എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ഹരിഹരൻ റാം ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന് അഡീഷണൽ സ്ക്രീൻപ്ലെ ഒരുക്കുന്നത്.
പ്രിയേഷ് ഗുരുസ്വാമി ഛായാഗ്രഹണവും ശക്തി പ്രണേഷ് എഡിറ്റിങും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകുന്നത് ‘കോർട്ട്’, ‘ബേബി’ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വിജയ് ബുൾഗാനിൻ ആണ്. ‘ജോ’, ‘കോഴിപ്പണ്ണൈ ചെല്ലദുരൈ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പരിചിതനായ ഏകൻ നായകനാകുമ്പോൾ, ‘മിന്നൽ മുരളി', ‘ശേഷം മൈക്കിൽ ഫാത്തിമ’ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ഫെമിന ജോർജ്, ‘കോർട്ട്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ശ്രീദേവി അപ്പല്ല എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
