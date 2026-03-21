    Posted On
    date_range 21 March 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 March 2026 12:22 PM IST

    മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയയിൽ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം നസ്ലെനും ആസിഫ് അലിയും; ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ചിത്രം എത്തുന്നത് വമ്പൻ ബജറ്റിൽ

    നസ്ലെൻ,  മമ്മൂട്ടി, ആസിഫ് അലി

    മമ്മൂട്ടിയും ഖാലിദ് റഹ്മാനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ അണിയറയിൽ. ഹിറ്റ് ചിത്രം തല്ലുമാലയുടെ സംവിധായകൻ ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍റെ ഉണ്ട (2019) എന്ന സിനിമയിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിലൂടെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്.

    പുതിയ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ വഴി മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയയുടെ നിർമാതാക്കളാണ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരരായ നസ്ലെനും ആസിഫ് അലിയും സഹ നായകന്മാരായി എത്തുന്നുണ്ട്. 'വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നിന്റെ തുടക്കം. മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം ഖാലിദ് റഹ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. അഭിനേതാക്കൾ: മമ്മൂട്ടി, ആസിഫ് അലി, നസ്ലെൻ' ടീം കുറിച്ചു.

    ഖാലിദ് റഹ്മാൻ സഹനിർമാണവും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിയോഗ് കൃഷ്ണ, ഷറഫു സുഹാസ്, തസ്രീഖ് അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിംഷി ഖാലിദ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കും. റെക്സ് വിജയനാണ് സംഗീതസംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സുഷിൻ ശ്യാം പശ്ചാത്തല സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യും. കൂടാതെ, നൗഫൽ അബ്ദുള്ള എഡിറ്ററായും മഷർ ഹംസ വസ്ത്രാലങ്കാര ഡിസൈനറായും എത്തുന്നുണ്ട്.

    മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേട്രിയറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി അടുത്തതായി പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്പൈ ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഒരു വിവാദ ഇന്റലിജൻസ് ദൗത്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മോഹൻലാലും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം, ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുശേഷം മലയാള സിനിമയിലെ ഈ അതികായന്മാർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. രണ്ട് സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾക്ക് പുറമേ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, നയൻതാര, രാജീവ് മേനോൻ, രേവതി, തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. 2026 ഏപ്രിൽ 23ന് ചിത്രം ബിഗ് സ്‌ക്രീനുകളിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

    TAGS: Mammootty, Asif Ali, Khalid Rahman, Entertainment News, Celebrities, Neslen
    News Summary - Nazlen and Asif Ali with Mammootty in Mattancherry Mafia; Khalid Rahman's film is coming with a big budget
