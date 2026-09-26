`ട്രോളുകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും നന്ദി'; `ദ പാരഡൈസിന്റെ' പ്രതികരണങ്ങളെ തുറന്ന മനസോടെ സ്വീകരിച്ച് നാനിtext_fields
തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ബിഗ് ബജറ്റ് പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം `ദ പാരഡൈസിന്റെ' റിലീസിന് പിന്നാലെ ലഭിച്ച ട്രോളുകളിലും വിമർശനങ്ങളിലും പ്രതികരിച്ച് തെലുങ്ക് നടന് നാനി. ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി തിരുത്താന് സഹായിച്ചെന്നും അതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് താരം പറഞ്ഞത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. `നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും ഞാന് കണ്ടു. രസകരമായ ട്രോളുകളും ആസ്വദിച്ചു. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോരായ്മകളിൽ നിന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും കഴിഞ്ഞു' എന്ന് നാനി കുറിച്ചു.
വേറിട്ട സിനിമാ അനുഭവം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നതിനാണ് `ദി പാരഡൈസ്' നിർമിച്ചതെന്നും അതിനാൽ അത് ആഘോഷിക്കാനും വിലയിരുത്താനും അവർക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നുമാണ് നാനി പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. `ദസറ'ക്ക് ശേഷം ശ്രീകാന്ത് ഒഡേലയും നാനിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ദി പാരഡൈസിനുണ്ട്. സിനിമയിലെ പ്രമേയം, അക്രമരംഗങ്ങൾ, നാനിയുടെ പ്രകടനം എന്നിവയിൽ നിരവധി ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.
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