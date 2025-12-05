Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 8:19 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 8:34 PM IST

    ‘ജീവിതത്തോടുള്ള എ​​ന്‍റെ സമീപനം ഒരു വിദ്യാർഥിയെപ്പോലെ’; സ്ത്രീകൾ ശക്തി സൗന്ദര്യങ്ങളുടെ മൂർത്തീഭാവമെന്ന് ഐശ്വര്യ റായ്

    • റെഡ് സീ അന്താരാഷ്​ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളക്ക്​ തുടക്കം
    aishwarya rai
    ജിദ്ദ റെഡ് സീ അന്താരാഷ്​ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ‘ഇൻ കൺവെർസേഷൻ’ സെഷനിൽ ഐശ്വര്യ റായ് സംസാരിക്കുന്നു

    ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിൽ ആരംഭിച്ച അഞ്ചാമത് റെഡ് സീ അന്താരാഷ്​ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ശ്രദ്ധേയയായി ബോളിവുഡ് താരം ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ. മേളയിലെ ‘ഇൻ കൺവെർസേഷൻ’ സെഷനിൽ താരം അഭിനയ ജീവിതത്തെയും വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച്​ മനസ്സ്​ തുറന്ന്​ സംസാരിച്ചു. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഗൗൺ അണിഞ്ഞെത്തിയ ഐശ്വര്യ ‘ഹാലോ നമസ്തേ, അസ്സലാമു അലൈക്കും’ എന്ന അഭിസംബോധനയോടെയാണ് മേളയുടെ റെഡ് കാർപറ്റിലേക്ക്​ പ്രവേശിച്ചത്​. പതിവ് ഹെയർസ്​റ്റൈലിൽനിന്നും മാറി, വശത്തേക്ക് മാറ്റിയ ചുരുണ്ട മുടിയോടെ എത്തിയ താരം ആരാധകരെ ആകർഷിച്ചു.

    1994-ൽ മിസ് വേൾഡ് കിരീടം നേടുന്നതിലേക്ക് താൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. ഒരു സൗന്ദര്യമത്സരം എന്നതിലുപരി ഇന്ത്യയെ അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടത്. കിരീട നേട്ടത്തിനുള്ള മത്സരവേദിയിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തി​െൻറ അറിവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് മനസിലായി. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും കടുവകളും പാമ്പാട്ടികളും ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ടോ എന്നുമൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതായി തോന്നിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

    മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ താരം റെഡ് കാർപറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ

    മണിരത്നത്തി​ന്റെ 1997-ലെ തമിഴ് ചിത്രം ‘ഇരുവറി’ലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും ഐശ്വര്യ സംസാരിച്ചു. ജീവിതത്തോടുള്ള ത​ന്റെ സമീപനം എന്നും ഒരു വിദ്യാർഥിയെപ്പോലെയാണ്‌. എ​ന്റെ കരിയർ പോലും ഇതുവരെ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടേതിന്​ തുല്യമാണ്​. ഒരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പഠനത്തിലേക്ക് പോയി. കരിയറിൽ അസൂയയോ അരക്ഷിതാവസ്ഥയോ ഒരിക്കലും ത​ന്റെ പ്രേരകശക്തിയായിരുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഓരോ തീരുമാനവും എടുത്തതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സ്ത്രീകൾ ജന്മനാ ശക്തരാണ്. ശക്തിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തി​ന്റെയും സ്ത്രീത്വത്തി​ന്റെയും മൂർത്തീഭാവമാണ് അവർ. ഒരു മകളായും അമ്മയായും സഹോദരിയായും ഭാര്യയായും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതിലാണ് അവരുടെ ശക്തി കുടികൊള്ളുന്നതെന്നും ​ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. ത​ന്റെ യാത്രയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള പങ്ക് വലുതാണ്. തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹവും പിന്തുണയും വ്യക്തിപരമാണ്. അത് എ​ന്റെ കരിയറിലുടനീളം തനിക്ക് ശക്തിയും ബോധ്യവും നൽകിയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സോഷ്യൽ മീഡിയയെ വിവേകത്തോടെ സമീപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുവതലമുറക്ക്​ ചില ഉപദേശങ്ങളും താരം നൽകി. ‘യഥാർഥമായിരിക്കുക, അംഗീകാരം സ്‌ക്രീനുകളിൽ നിന്നല്ല, ഉള്ളിൽനിന്ന് വരട്ടെ’ -അവർ പറഞ്ഞു. വ്യഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് നടന്ന ‘ഇൻ കൺവെർസേഷൻ’ സെഷനിൽ മലയാളികളുൾപ്പെടെ നൂറ് കണക്കിനാളുകൾ ഐശ്വര്യ റായിയെ കാണാനും കേൾക്കാനുമായി എത്തിയിരുന്നു. രാത്രി നടന്ന മേളയുടെ ഉദ്‌ഘാടന സെഷനിലും താരം പങ്കെടുത്തു. റെഡ് കാർ​പെറ്റിൽ ഐശ്വര്യ റായ് ഹോളിവുഡ് താരം ഡക്കോട്ട ജോൺസണുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവെച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി. ഡക്കോട്ട തന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ഐശ്വര്യയുമായി സംസാരിച്ചു.

    TAGS:Saudi NewsRed Sea International Film Festivalred carpetAishwarya Rai
    News Summary - My approach to life is like that of a student - Aishwarya Rai
