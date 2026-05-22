    Posted On
    date_range 22 May 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 10:06 AM IST

    12 വർഷമായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കൊലക്കേസ് പ്രതി ബോളിവുഡ് നടനായി മാറിയ സംഭവം; ശേഷം അഹമ്മദാബാദിൽ അറസ്റ്റ്

    സിനിമയെപ്പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷപ്പകർച്ചകളിലൂടെയും നാടകീയതയിലൂടെയും 12 വർഷത്തോളം പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് നടന്ന ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതി ഒടുവിൽ നിയമത്തിന്റെ വലയിലായിരിക്കുകയാണ്. ആമിർ ഖാൻ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ, രൺവീർ സിങ്, സണ്ണി ഡിയോൾ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ സഹനടനായി വേഷമിട്ട 53-കാരനായ ഹേമന്ത് (നാഗിൻദാസ് പർഷോത്തമദാസ് മോദി വൈഷ്ണവ്) ആണ് അഹമ്മദാബാദ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പിടിയിലായത്. ഒളിവിലിരിക്കെ തന്റെ പേര് മാറ്റി സിനിമാ ലോകത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. അഹമ്മദാബാദിലെ ഗീതകാന്ത മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ബുധനാഴ്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇയാളെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്.

    കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ, 2005-ൽ അഹമ്മദാബാദിലെ നരോദ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഒരു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹേമന്ത് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ കൊലപാതകം, ഗൂഢാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നത്. ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ 2014-ൽ പരോളിലിറങ്ങിയ ഇയാൾ പിന്നീട് ജയിലിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കാതെ മുങ്ങുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിൽ ഇയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കെണിയൊരുക്കി പിടികൂടിയത്.

    പൊലീസിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഹേമന്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വഴിയായിരുന്നു. ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലയളവിൽ സ്വന്തം സ്വത്വം മറച്ചുവെക്കാൻ ഇയാൾ സിനിമയെയും അഭിനയത്തെയുമാണ് ആയുധമാക്കിയത്. പേര് മാറ്റി ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി ഭാഷകളിലെ സിനിമകളിലും, നാടകങ്ങളിലും, ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും വെബ് സീരീസുകളിലും സഹനടനായി ഇയാൾ വേഷമിട്ടു. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയാണെന്ന യാതൊരു സംശയവും നൽകാത്ത വിധം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമാ രംഗത്തും ഇയാൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നു.

    തന്റെ ഒളിവുജീവിതത്തിനിടയിൽ ബോളിവുഡിലെ വമ്പൻ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് പൊലീസിനെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ആമിർ ഖാനും അമിതാഭ് ബച്ചനും ഒന്നിച്ച 'തഗ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ', രൺവീർ സിങിന്റെ 'ജയേഷ്ഭായ് ജോർദാർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇയാൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന സാറ അലി ഖാൻ ചിത്രം 'മെട്രോ ഇൻ ദിനോ', സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ 'ലാഹോർ 1947' എന്നിവയിലും ഇയാൾ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാള ചിത്രമായ 'L2 എമ്പുരാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലും, പ്രശസ്ത ഹിന്ദി പരമ്പരകളായ 'വാഗ്ലേ കി ദുനിയ', 'മേരെ സായി' എന്നിവയിലും ഇയാൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ഹേമന്തിനെ ബാക്കി ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി മെഹ്സാന ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

    TAGS:murder accusedsocial media viralMurder accused arrestedActorsBollywood
    News Summary - Murder accused who was absconding for 12 years turns into Bollywood actor: Arrested in Ahmedabad
