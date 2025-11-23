Begin typing your search above and press return to search.
    Movie News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 9:15 AM IST

    ദി​ൽ​വാ​ലെ മ​റാ​ത്ത മ​ന്ദി​ർ

    30 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​രേ സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു തി​യ​റ്റ​ർ. 1995 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന് ​റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ-​ക​ജോ​ൾ താ​ര​ജോ​ടി​ക​ളു​ടെ ‘ദി​ൽ​വാ​ലെ ദു​ൽ​ഹ​നി​യ ലേ ​ജാ​യേം​ഗെ’​യാ​ണ് ഈ ​തി​യ​റ്റ​റി​നെ ഇ​ത്ര​ക്ക് ഫേ​മ​സ് ആ​ക്കി​യ​ത്. 1952ൽ ​തു​റ​ന്ന, 1107 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള മും​ബൈ​യി​ലെ ഐ​ക്കോ​ണി​ക് സിം​ഗ്ൾ-​സ്ക്രീ​ൻ തി​യ​റ്റ​റാ​യ മ​റാ​ത്ത മ​ന്ദി​ർ. ‘മു​ഗ​ൾ-​ഇ-​ആ​സം’, ‘പാ​ക്കീ​സ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഐ​ക്കോ​ണി​ക് സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ‘ദി​ൽ​വാ​ലെ ദു​ൽ​ഹ​നി​യ ലേ ​ജാ​യേം​ഗെ’​യാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ തി​രു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ച​ത്. 30 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഈ ​ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 70 മു​ത​ൽ 100 വ​രെ​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 200 മു​ത​ൽ 300 വ​രെ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രും ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്. പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ വ​രു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് ദേ​ശാ​യി പ​റ​യു​ന്നു.

    മൈ​ൽ​സ്റ്റോ​ൺ ഫി​ലിം

    ല​ണ്ട​നി​ൽ വ​ള​ർ​ന്ന, ത​മാ​ശ​ക്കാ​ര​നാ​യ രാ​ജ് മ​ൽ​ഹോ​ത്ര​യും (ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ), അ​ച്ഛ​ന്റെ ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ ചി​ട്ട​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സി​മ്രാ​ൻ സി​ങ് എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും (ക​ജോ​ൾ) യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ഒ​രു ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​യി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് ക​ഥ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ എ​ന്ന ന​ട​നെ ‘റൊ​മാ​ൻ​സ് കി​ങ്’ ആ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത് ഈ ​സി​നി​മ​യാ​ണ്. ക​ജോ​ളു​മാ​യു​ള്ള കെ​മി​സ്ട്രി അ​ത്ര​മേ​ൽ തീ​വ്ര​വും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടു​കൂ​ടി ഷാ​റൂ​ഖ്-​ക​ജോ​ൾ ജോ​ടി ഒ​രു ബെ​ഞ്ച്മാ​ർ​ക്ക് സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദി​ത്യ ചോ​പ്ര​യു​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘ദി​ൽ​വാ​ലെ ദു​ൽ​ഹ​നി​യ ലേ ​ജാ​യേം​ഗെ’ എ​ന്ന ഡി.​ഡി.​എ​ൽ.​ജെ ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​യു​ടെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ​ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച ചി​ത്ര​മാ​ണ്. ആ​ദി​ത്യ ചോ​പ്ര​യു​ടെ സം​വി​ധാ​ന അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ ചി​ത്രം യാ​ഷ് ചോ​പ്ര​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ 30 വ​ർ​ഷം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ണ്ട​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ലെ​സ്റ്റ​ർ സ്‌​ക്വ​യ​റി​ൽ രാ​ജ്-​സി​മ്രാ​ൻ പ്ര​ണ​യ ജോ​ടി​യു​ടെ ഐ​ക്കോ​ണി​ക് പോ​സി​ലു​ള്ള വെ​ങ്ക​ല പ്ര​തി​മ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലെ​സ്റ്റ​ർ സ്‌​ക്വ​യ​റി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടെ​വെ​ച്ചാ​ണ് രാ​ജും സി​മ്രാ​നും ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    90ക​ളി​ലെ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ബോ​ളി​വു​ഡ് റൊ​മാ​ൻ​സി​ന്റെ പു​തി​യ മാ​നം ന​ൽ​കി​യ ചി​ത്രം​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ പ്ര​ധാ​ന ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി വ​ൻ​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഹി​ന്ദി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക ജീ​വി​ത​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ചി​ത്ര​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ച്ചു. ബോ​ളി​വു​ഡി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഓ​ൺ-​സ്ക്രീ​ൻ ജോ​ടി​യാ​യ ഷാ​റൂ​ഖ് ഖാ​ൻ-​ക​ജോ​ൾ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ കെ​മി​സ്ട്രി​യും ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ജ​തി​ൻ-​ല​ളി​ത് സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും ഹി​റ്റാ​ണ്. ‘തു​ജെ ദേ​ഖാ തോ’, ‘​മേ​ഹ​ന്ദി ല​ഗാ കെ ​ര​ഖ്‌​നാ’, ‘മേ​രെ ഖ്വാ​ബോ മേം ​ജോ ആ​യെ’ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണ്.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം തി​യ​റ്റ​ർ

    മും​ബൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ​യും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ​യും അ​ടു​ത്താ​ണ് മ​റാ​ത്ത മ​ന്ദി​ർ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ദേ​ശ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​ഐ​ക്കോ​ണി​ക് ചി​ത്രം കാ​ണാ​ൻ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ണ​യി​താ​ക്ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഓ​ഫീ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​രു​ന്ന​വ​ർ, ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ, ക​ണ്ട​ന്റ് ക്രി​യേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, സ്ഥി​ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 11.30നാ​ണ് ഡി.​ഡി.​എ​ൽ.​ജെ ഷോ. 1950​ക​ളി​ലെ തി​യ​റ്റ​ർ ശൈ​ലി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ശാ​ല​മാ​യ ലോ​ബി​യും വ​ലി​യ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും ഈ ​സി​നി​മാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ർ​ത്ത​ൽ അ​റി​യി​പ്പ്, തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്

    1000 ആ​ഴ്ച​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് തി​യ​റ്റ​ർ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും നി​രാ​ശ​യും കാ​ര​ണം ഈ ​തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. 2020 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കോ​വി​ഡ് 19 പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ലു മാ​സ​ത്തോ​ളം സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. കോ​വി​ഡ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി ഫോ​ൺ കോ​ളു​ക​ളാ​ണ് വ​ന്ന​ത്. ഒ​രു തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച സി​നി​മ എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് ഡി.​ഡി.​എ​ൽ.​ജെ​ക്ക് നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത് മ​റാ​ത്ത മ​ന്ദി​റാ​ണ്. ഇ​തൊ​രു സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​ർ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ഒ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. വാ​ർ​ഷി​ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും സി​നി​മ​യു​ടെ അ​ണി​യ​റ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. മ​റ്റ് പു​തി​യ റി​ലീ​സു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​റാ​ത്ത മ​ന്ദി​ർ ഒ​രു തി​യ​റ്റ​ർ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മാ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഭൂ​മി​ക​യു​ടെ​യും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    TAGS:Shah Rukh KhanKajolDilwale Dulhania Le JayengeMaratha Mandir
    News Summary - Mumbai Maratha Mandir
