ധോണി എന്റർടെയിൻമെന്റ്സിന്റെ ആദ്യ സിനിമ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു; ‘ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് മാരീഡ്’ടീസർ പുറത്തുവിട്ടത് മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി

By വെബ് ഡെസ്ക് ക്രിക്കറ്റ് താരം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിനിമ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്ന മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണി തന്നെയാണ്. ധോണി എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യ സിനിമ തമിഴിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ധോണി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

രമേശ് തമിഴ്മണിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ധോണി എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാനറില്‍ ധോണിയും ഭാര്യ സാക്ഷിയും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്. ‘ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് മാരീഡ്’അഥവാ എൽ.ജി.എം എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ‘എല്‍.ജി.എം’ തെലുഗു, മലയാളം ഭാഷകളിലേക്കും ഡബ്ബ് ചെയ്ത് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം.

കോമഡി ഫാമിലി എന്റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്.നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ തൊടുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാകും എല്‍.ജി.എമ്മെന്നും പ്രേക്ഷകര്‍ ചിത്രത്തിന് നല്‍കിയ സ്‌നേഹത്തിനും സപ്പോര്‍ട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും സംവിധായകന്‍ രമേഷ് തമിഴ്മണി പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചും ട്രെയ്‌ലര്‍ ലോഞ്ചും ഉടന്‍ തന്നെ നടക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ റിലീസായ ടീസർ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ 70 ലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസ് നേടിയിരുന്നു.ഹരീഷ് കല്യാണ്‍, നാദിയ, ഇവാന എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ യോഗി ബാബു, മിര്‍ച്ചി വിജയ് തുടങ്ങിയവരും ഭാഗഭാക്കാവും. സംവിധായകന്‍ രമേശ് തമിഴ്മണി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്‍കുന്നതും. Show Full Article

