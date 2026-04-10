    Posted On
    date_range 10 April 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 10:04 PM IST

    'അപ്ന ഫ്രൈഡേ ആയേഗാ'; മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിൽ കിടിലൻ ലുക്കിൽ നസ്ലിൻ

    നസ്ലിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്റ്റൈലിഷ് വേഷത്തിലാണ് പാട്ടിലുടനീളം നസ്ലിൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആഷിക് ഉസ്മാൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം സിനിമക്കുള്ളിലെ സിനിമയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അപ്ന ഫ്രൈഡേ ആയേഗാ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിലെ നസ്ലിന്‍റെ ഡാൻസ് രംഗങ്ങളും മികച്ചതാണ്.

    നസ്ലിനെ കൂടാതെ സംഗീത് പ്രതാപും ഷറഫുദ്ദീനുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന റോളുകളിൽ എത്തുന്നത്. മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സിനു ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. മെയ് 14ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഗാനം പുറത്തു വന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈപ്പ് കൂടിയരിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Movie NewsSongentertainmentNaslen
    Similar News
