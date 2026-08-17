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    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightകഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി...
    Movie News
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 6:51 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 6:51 PM IST

    കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി കാത്തിരുന്ന നിമിഷം; മോഹൻലാൽ-ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫ് ചിത്രം വരുന്നു, അപ്ഡേറ്റ് പങ്കുവെച്ച് മോഹൻലാൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/mohanlal
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    മോഹൻലാലിന്‍റെ മകളെ നായികയാക്കി ജൂഡ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്ത തുടക്കം എന്ന സിനിമ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ മുന്നേറുകയാണ്. ഇപ്പോളിതാ മോഹൻലാലിനൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ. മോഹൻലാലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അടുത്ത വർഷം ജൂഡ് ആന്‍റണിയുമൊന്നിച്ച് സിനിമയുണ്ടാകുമെന്ന വാർത്ത പങ്കിട്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ വരുമെന്നും താരം കുറിച്ചു.

    തരുൺ മൂർത്തി ചിത്രം അതമനോഹരത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിങിലാണ് നിലവിൽ മോഹൻലാൽ. 2018 എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ വിസ്മയ മോഹൻലാലും ആന്‍റണി പോരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകൻ ആശിഷ് ആന്‍റണിയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ റോളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

    കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഡാൻ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം, നന്ദി ലാലേട്ടാ എന്നാണ് ജൂഡ് ആന്‍റണി മോഹൻലാലിന്‍റെ കുറിപ്പിന് മറുപടിയായി കുറിച്ചത്. ഇതിനകം ആരാധകരിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Mohanlaljude antony josephMovie Newsentertainment
    News Summary - Mohanlal, Jude Antony Joseph, Update,
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