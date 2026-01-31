Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഈ വിയോഗം...
    Movie News
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 8:42 AM IST

    ഈ വിയോഗം വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല- സി.ജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് മോഹൻലാൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ വിയോഗം വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല- സി.ജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് മോഹൻലാൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയായ മലയാളി വ്യവസായി സി.ജെ റോയിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണവാര്‍ത്ത ബിസിനസ് ലോകത്തെ എന്ന പോലെ സിനിമാ ലോകത്തെയും ഒരു പോലെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    സിനിമ നിർമാണ രംഗത്തും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സി.ജെ. റോയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ച് നടൻ മോഹൻലാൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. സൗഹൃദത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു റോയ്‌യുമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു. വിയോഗം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ദു:ഖത്തിൽ കുടുംബത്തിനൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    'പ്രിയ സുഹൃത്ത് സി.ജെ. റോയ്‌യുടെ വിയോഗം വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. വലിയ വേദനയാണ് ഈ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിയോഗത്തിൽ കുടുംബത്തിന്‍റെ ദു:ഖത്തിനൊപ്പം പങ്കു ചേരുന്നു. സൗഹൃദത്തിനുപ്പുറമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. എപ്പോഴും സ്‌നേഹത്തോടയും വാത്സല്യത്തോടേയും ഓർമിക്കപ്പെടും', എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ കുറിപ്പ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MohanlalBusinessmanCJ Roy
    News Summary - Mohanlal condoles the death of C.J. Roy
    Similar News
    Next Story
    X