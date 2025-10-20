Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:14 AM IST

    ആസിഫ് അലിയുടെ മിറാഷ് ഒ.ടി.ടിയിലെത്തി

    ആസിഫ് അലിയുടെ മിറാഷ് ഒ.ടി.ടിയിലെത്തി
    ആസിഫ് അലിയേയും അപർണ ബാലമുരളിയേയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ മിറാഷ് ഒ.ടി.ടിയിലെത്തി. ചിത്രം സോണി ലിവിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 19നായിരുന്നു ചിത്രം തിയറ്ററിൽ എത്തിയത്. ഹക്കിം ഷാജഹാന്‍, ദീപക് പറമ്പോല്‍, ഹന്ന റെജി കോശി, സമ്പത്ത് രാജ്, അർജുൻ ശ്യാം ഗോപൻ എന്നിവരും മിറാഷിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

    മികച്ച പ്രേക്ഷക നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ‘കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡ’ത്തിന് ശേഷം ആസിഫ് അലിയും അപർണ ബാലമുരളിയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണിത്. വളരെ പതുക്കെപ്പോവുന്ന ആദ്യപകുതിയും ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞ ചടുലമായ രണ്ടാംപകുതിയുമായി ശ്രദ്ധയോടെ നെയ്തെടുത്ത സിനിമയാണ് മിറാഷ്. വലിയ അവകാശവാദങ്ങളില്ലാതെയാണ് മിറാഷ് ത‌ിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്. പ്രമോഷന്റെ ബഹളങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘മിറാഷ്’ ഹിന്ദിയിൽ നിർമിക്കാനുദ്ദേശിക്കുകയും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ജീത്തുജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    ഇ ഫോർ എക്സ്പിരിമെന്‍റ്സ്, നാഥ് സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ സെവൻ വൺ സെവൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ അസോസിയേഷനോടെ മുകേഷ് ആർ. മെഹ്ത, ജതിൻ എം. സേഥി, സി.വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സതീഷ് കുറുപ്പാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ആസിഫ് അലിയുടെ ഏറെ ചർച്ചയായി മാറിയ 'കൂമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ആസിഫും ജീത്തു ജോസഫും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മിറാഷ്.

    ഛായാഗ്രഹണം: സതീഷ് കുറുപ്പ്, കഥ: അപർണ ആർ. തറക്കാട്, തിരക്കഥ,സംഭാഷണം: ശ്രീനിവാസ് അബ്രോൾ, ജീത്തു ജോസഫ്, എഡിറ്റ‍ര്‍: വി.എസ്. വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ പ്രശാന്ത് മാധവ്, സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലിന്‍റാ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: പ്രണവ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്: അമൽ ചന്ദ്രൻ, വി.എഫ്.എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ: ടോണി മാഗ്‌മിത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ സിനോയ് ജോസഫ്, സ്റ്റിൽസ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, ഡിഐ: ലിജു പ്രഭാകർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, മാർക്കറ്റിങ്: ടിങ്.

