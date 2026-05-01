'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ'; മലയാളത്തിലെ ആദ്യ എ.ഐ സിനിമ എത്തുന്നു...
കൃത്രിമബുദ്ധിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന 'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ' എന്ന എ.ഐ സിനിമയെ പാപ്പരാസി എന്റർടൈൻമെന്റ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൗരാണിക വിശ്വാസങ്ങളെ ആധുനിക യുഗവുമായി ലയിപ്പിച്ച ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ഡ്രാമയാണ് മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ.
സ്വന്തം ജീവിതനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും വിശ്വാസവും കടമയും മുറുകെ പിടിച്ച് ധർമ്മത്തിനും പ്രതികാരത്തിനും ഇടയിലുള്ള നേർത്ത രേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവിതം, പൗരാണിക മേമ്പൊടിയോടെ ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമ.
ഒരു പ്രകൃതിദുരന്തത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനാഥൻ തന്റെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ ആത്മീയ പ്രഭാവലയത്തിനാലും ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവും, കർമ്മ നീതിയുടെ നിശബ്ദ ഉപകരണവുമായി മാറുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഈ സിനിമയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു.
5000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളെയും ദാർശനിക ആഴത്തെയും അതിൽ വേരൂന്നിയ സത്യത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാണ് മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുതിയ യുഗത്തിൽ മാനവികത പരിണമിക്കുകയാണോ അതോ മാറ്റിയെഴുതപ്പെടുകയാണോ, ആധുനിക ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു.
സ്ക്രിപ്റ്റിങ്, വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ മുതൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമാണ പ്രക്രിയയിലുടനീളം കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) പ്രായോഗിക ഉപയോഗമാണ് ഈ പ്രോജക്ടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റിങ്, വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കഥപറച്ചിലിന്റെയും മനോഹരമായ സംയോജനം നൂതനമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഈ സിനിമ നമുക്ക് നൽകുന്നു.
ചിത്രം നിലവിൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് 2026 മെയ് 3 ന് എറണാകുളം, വെണ്ണല തൈക്കാട്ട് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4.30 നും 7.30 നും പുറത്തിറക്കുന്നതാണ്. ചലച്ചിത്ര-രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ 2026 മെയ് 29-ന് അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി 'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ' റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
