#Turbo is Trending at No.2 On IMDB India 🔥👊🏻



Just 17 More Days to Go !! ✨ #Turbo in Cinemas Worldwide on May 23 2024#TurboFromMay23 #Mammootty @mammukka @TurboTheFilm @DQsWayfarerFilm @SamadTruth @Truthglobalofcl pic.twitter.com/E8ji4wND4C