    7 Aug 2025 6:40 AM IST
    7 Aug 2025 6:40 AM IST

    സൗദി സിനിമയിൽ കോറിയോഗ്രാഫറായി മലയാളി ഡാൻസ്​ മാസ്​റ്റർ

    ഇ​ന്ന്​ റി​ലീ​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ഖ​ഷ്​​മു’ സി​നി​മ​യി​ലാ​ണ്​ മു​ഴു​നീ​ള ഡാ​ൻ​സ്​ പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ​ത്​
    സൗദി സിനിമയിൽ കോറിയോഗ്രാഫറായി മലയാളി ഡാൻസ്​ മാസ്​റ്റർ
    മ​ല​യാ​ളി ഡാ​ൻ​സ്​ മാ​സ്​​റ്റ​ർ വി​ഷ്​​ണു വി​ജ​യ​ൻ, ‘ഖ​ഷ്​​മു’ സി​നി​മ പോ​സ്​​റ്റ​ർ

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി സി​നി​മ​യി​ൽ കോ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യി മ​ല​യാ​ളി ഡാ​ൻ​സ്​ മാ​സ്​​റ്റ​ർ. റി​യാ​ദി​ൽ പോ​ൾ​സ്​​റ്റാ​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സ്​ സ്​​കൂ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജ​ഗ​തി സ്വ​ദേ​ശി വി​ഷ്​​ണു വി​ജ​യ​നാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച സൗ​ദി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ റി​ലീ​സി​നെ​ത്തു​ന്ന ‘ഖ​ഷ്​​മൂ’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ​ കോ​റി​യോ​ഗ്ര​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി ഡാ​ൻ​സ്​ മാ​സ്​​റ്റ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ദി സി​നി​മ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ്ര​ശ​സ്​​ത ഈ​ജി​പ്​​ഷ്യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ മൊ​ത്താ​സ് അ​ൽ ടോ​ണി സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഖ​ഷ്​​മൂ ബി​ഗ്​ ബ​ജ​റ്റ്​ സി​നി​മ​യാ​ണ്. ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ​റാ​ഷി​ദും മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ജി​ല​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച സി​നി​മ​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ​റാ​ഷി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ​ജ​ബ​ർ​തി, സ​ഈ​ദ്​ സാ​ലി​ഹ്, അ​സാ​യേ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ലീം അ​ൽ​ഖു​സൈം, ന​വാ​ഫ്​ അ​ൽ​സു​ലൈ​മാ​ൻ, ബ​ദ്​​ർ മു​ഹ്​​സി​ൻ, ബ​​യോ​മി ഫു​വാ​ദ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ വി​ഷ്​​ണു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘പോ​ൾ സ്​​റ്റാ​ർ’ ഹി​പ്​​​ഹോ​പ്​ ഡാ​ൻ​സ്​ ക്രൂ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നു​ മു​മ്പ്​ പ്ര​ശ​സ്​​ത സി​നി​മ കോ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ സ​ജ്​​ന ന​ജാ​മി​െൻറ സ​റീ​ന ഡാ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ ഡാ​ൻ​സ്​ ടീ​മി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​ര​വ​ധി ചാ​ന​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​ക​ളി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ര​ണ്ട്​ മൂ​ന്ന്​ സി​നി​മ​ക​ളി​ലും കോ​റി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടി​ക​ളു​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച്​ പോ​ൾ​സ്​​റ്റാ​ർ ഡാ​ൻ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പ്​ തു​ട​ങ്ങി. 2013 മു​ത​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങി. 2019ൽ ​ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ഹ്​​ല​ൻ കേ​ര​ള’ മെ​ഗാ​ഷോ​യി​ൽ ഡാ​ൻ​സ്​ ടീ​മി​നെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി. പി​ന്നീ​ട്​ റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ജി​ദ്ദ, റി​യാ​ദ്​ സീ​സ​ൺ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ടൂ​റി​സ​ത്തി​െൻറ പ്ര​മോ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ഷ്​ ഐ​ല​ൻ​ഡ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കോ​റി​യോ​ഗ്ര​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​ണ്​ സൗ​ദി സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക്​ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. സൗ​ദി ച​ല​ച്ചി​ത്ര ന​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റാ​ഷി​ദ്​ അ​ൽ​സാ​രി​യാ​ണ്​ ‘ഖ​ഷ്​​മു’ സി​നി​മ​യി​ൽ കോ​റി​യോ​ഗ്ര​ഫി ചു​മ​ത​ല നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​ത​ട​ക്കം ര​ണ്ട്​ സി​നി​മ​ക​ളി​ലാ​ണ്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ എം.​ബി.​സി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്​. അ​ത്​ വൈ​കാ​തെ റി​ലീ​സ്​ ചെ​യ്യും.

    വി​ഷ്​​ണു​വി​െൻറ ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി അ​ഞ്​​ജു ന​ഴ്​​സാ​ണ്. ഏ​ക മ​ക​ൾ നൃ​ത്ത. പി​താ​വ്​ എ​സ്. വി​ജ​യ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പു​​ത​ന്നെ റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ മ​ട​ങ്ങി. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​താ​വ്​ ഗീ​ത നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​. ജി​ദ്ദ​യി​ലു​ള്ള വി​ജേ​ഷ്​ എ​ന്ന ച​ന്ത്രു​വും എ​സ്.​ബി.​ഐ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ജി​ത്തും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. വി​ജേ​ഷ്​ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗാ​യ​ക​നാ​ണ്. ജി​ദ്ദ സീ​സ​ണി​ൽ പാ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

