    തിയറ്ററുകൾ അടച്ചിടും, ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെക്കും; സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സൂചന പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് സിനിമ സംഘടനകൾ

    ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക്
    തിയറ്ററുകൾ അടച്ചിടും, ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവെക്കും; സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സൂചന പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് സിനിമ സംഘടനകൾ
    സിനിമ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാറിന്‍റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് സിനിമ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ജനുവരി 22ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സിനിമ തിയറ്ററുകൾ അടച്ചിടുകയും സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങുകളും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്നേ ദിവസം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യും.

    വിവിധ സിനിമ സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് സൂചന പണിമുടക്കെന്ന് സംഘടനകൾ പറയുന്നു.

    ജി.എസ്.ടിക്ക് പുറമേ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചുമത്തിയ വിനോദ നികുതി പിൻവലിക്കുക എന്നതാണ് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ആവശ്യം. ഇത് സിനിമ പ്രദർശനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് പ്രദർശകരും നിർമാതാക്കളും വാദിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിയറ്ററുകൾക്ക് പ്രത്യേക വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ആശങ്കകൾ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു.

    സംസ്ഥാന സർക്കാറും സിനിമ വ്യവസായ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സംഘടനകൾ പറയുന്നു. ജനുവരി 14ന് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2025 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏകദേശം 180 സിനിമകളിൽ പത്തോളം സിനിമകൾ മാത്രമേ ലാഭകരമായിട്ടുള്ളൂവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർമാതാക്കളും വിതരണക്കാരും തിയറ്റർ ഉടമകളും നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ വ്യാപ്തിയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

