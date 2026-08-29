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    Movie News
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 2:45 PM IST

    ലോകേഷ് കനകരാജ് നായകനായെത്തിയ ആക്ഷൻ ചിത്രം ‘ഡിസി’ ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്

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    ലോകേഷ് കനകരാജ് നായകനായെത്തിയ ആക്ഷൻ ചിത്രം ‘ഡിസി’ ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്
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    പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ലോകേഷ് കനകരാജ് ആദ്യമായി പൂർണ വേഷത്തിൽ നായകനായി എത്തിയ മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രം ‘ഡിസി’ ഒ.ടി.ടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. തിയറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഒ.ടി.ടി റിലീസ് തീയതി അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ, സൺ നെക്സ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ഒരേസമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമ കാണാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാകും.

    തമിഴ് സിനിമാലോകത്ത് വൻ വിജയം നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ ലോകേഷ് കനകരാജ്, ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കാമറക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആദ്യമായി നായകനായി എത്തുന്നത്. ഡാഡി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അരുൺ മാതേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം, ശരത്ചന്ദ്ര ചട്ടോപാധ്യായയുടെ വിഖ്യാത നോവലായ 'ദേവദാസിനെ' ആധുനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചോരയും കണ്ണീരും നിറഞ്ഞ പ്രതികാര കഥയായി മാറ്റിയെഴുതിയ ഒന്നാണ്. അഴിമതിക്കാരായ പൊലീസുകാർ തന്റെ പ്രണയിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഒരു നിയമലംഘകനായി മാറുന്ന ഡാസിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വാമിഖ ഗബ്ബി ചിത്രത്തിൽ 'ചന്ദ്ര' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

    ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം ചിത്രത്തിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും കൊണ്ട് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ വലിയ നിരൂപക പ്രശംസയാണ് നേടിയത്. തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നും ആഗോളതലത്തിൽ 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംനേടാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 66 കോടി രൂപയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. നടനെന്ന നിലയിലുള്ള ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ അരങ്ങേറ്റം തികച്ചും വിജയകരമാണെന്ന് ഈ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം തെളിയിക്കുന്നു.

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    TAGS:Wamiqa GabbiMovie NewsOTT ReleaseLokesh Kanagaraj
    News Summary - Lokesh Kanagaraj-Wamiqa Gabbi led DC gets OTT premiere date
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