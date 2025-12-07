Begin typing your search above and press return to search.
    7 Dec 2025 10:39 PM IST
    7 Dec 2025 10:39 PM IST

    ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാര്‍ഡ് അബ്ദെര്‍റഹ്‌മാന്‍ സിസ്സാക്കോയ്ക്ക്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ൽ (ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ) വി​ഖ്യാ​ത ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ അ​ബ്‌​ദെ​ർ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സി​സ്സാ​ക്കോ​യ്‌​ക്ക്‌ ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കും.

    പ​ത്തു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ശി​ല്‍പ്പ​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. പ​ശ്ചി​മാ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ സി​നി​മ​യു​ടെ, പ്ര​ധാ​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ബ്ദെ​ര്‍റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ സി​സ്സാ​ക്കോ. 2015ല്‍ ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്രം ടിം​ബു​ക്തു കാ​ന്‍ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ല്‍ പാം​ദോ​റി​നാ​യി നാ​മ​നി​ര്‍ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഈ ​ചി​ത്രം മി​ക​ച്ച വി​ദേ​ശ ഭാ​ഷ ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള ഓ​സ്‌​കാ​ര്‍ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും, ഫ്രാ​ന്‍സി​ന്റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ സീ​സ​ര്‍ അ​വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മി​ക​ച്ച ചി​ത്രം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഏ​ഴ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദെ​ര്‍റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ സി​സ്സാ​ക്കോ​യു​ടെ അ​ഞ്ച് സി​നി​മ​ക​ള്‍ ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കും.

